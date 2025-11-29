A Castello Cabiaglio un incontro sul ruolo della legge e della psicologia nella prevenzione della violenza di genere

Venerdì 5 dicembre 2025 si terrà un incontro, organizzato dalla Biblioteca del Comune di Castello Cabiaglio,unitamente all’amministrazione comunale e in collaborazione con le associazioni del territorio, per riflettere insieme sul problema della violenza di genere.

In particolare, l’evento – concepito per offrire alla cittadinanza un momento di meditazione sul complesso e multiforme tema della violenza di genere – mira, accrescendone una conoscenza consapevole, a prevenire e a contrastare la violenza di genere.

A tal fine, il programma del meeting si strutturerà secondo un doppio focus. Da un lato, verrà analizzato il compendio delle norme e l’iter giuridico che concernono i reati di violenza di genere, con particolare attenzione anche a tutti quelli strumenti di tutela preventiva apprestati dall’ordinamento.

Dall’altro, in via complementare, si procederà a esplorare le cause e le conseguenze psicologiche e sociali che coinvolgono e influenzano i soggetti interessati dalla violenza in argomento; intendendo per soggetti interessati, non solo dunque la vittima e l’autore della violenza di genere, bensì anche tutti quei soggetti che ne siano coinvolti a vario titolo (si pensi, ad es. ai parenti, agli amici, ai colleghi, e così via).

Per affrontare questi temi, interverranno in qualità di relatori gli avvocati Valentina Commisso e Giorgio Andrea Macchi, nonché lo psicologo e psicoterapeuta dott. Gianmarco Simeoni.

Nel corso della serata saranno altresì presentate le seguenti iniziative di rilievo.

Il progetto “i Rifugi”, nato nel 2023 da un’idea della casa editrice Settenove, in collaborazione con il “Percorso donna APS ed Emme Promozione”, con l’obiettivo di creare presidi territoriali antiviolenza. A tale iniziativa ha aderito la Biblioteca del Comune di Castello Cabiaglio – le cui volontarie hanno ricevuto una formazione specifica sul tema della violenza di genere e sul suo contrasto attivo – consentendole di entrare a far parte di un circuito di librerie e di biblioteche, che fungono da luogo di “rifugio” per coloro le quali necessitino di un primo supporto antiviolenza. Tale azione, testimonia anche il costante e sentito interesse dell’intera comunità locale verso la tematica della violenza di genere.

Infine, il progetto “Posto Occupato”, promosso e sostenuto dall’associazione Il Bosco Verde APS, vuole sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni sul tema della violenza contro le donne, attraverso la creazione di uno spazio simbolico.

L’iniziativa è aperta a tutti e si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale, situata in Piazza Libertà, 1, Castello Cabiaglio (VA).