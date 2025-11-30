A Castiglione Olona torna il “Natale Solidale”: raccolta di doni per chi ha più bisogno
Il 29 novembre e il 6 dicembre all’area mercato sarà possibile donare alimenti, prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale, che verranno distribuiti tramite Caritas e una comunità per minori
Un piccolo gesto può scaldare il cuore di chi attraversa un momento difficile, soprattutto durante le festività. Con questo spirito il Comune di Castiglione Olona promuove anche quest’anno il progetto “Natale Solidale”, un’iniziativa dedicata alla solidarietà, organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini, la Protezione Civile e numerose realtà associative del territorio.
Due sabati per donare: 29 novembre e 6 dicembre
La raccolta dei doni si svolgerà in due giornate, sabato 29 novembre e sabato 6 dicembre 2025, presso l’area mercato del paese. Sarà possibile portare beni di prima necessità che verranno poi destinati alle famiglie in difficoltà e a una comunità che accoglie bambini in situazioni di fragilità.
I volontari accoglieranno confezioni di olio, latte a lunga conservazione, biscotti, zucchero, tonno e legumi in scatola, omogeneizzati, prodotti per l’igiene, pannolini per bambini (taglia 8-25 kg, non a mutandina) e salviette umidificate. Anche un pacchetto di dolciumi può fare la differenza e regalare un sorriso.
Associazioni in prima linea con i prodotti solidali
Quest’anno il progetto si arricchisce della partecipazione di altre associazioni locali: il Gruppo Tabità, Sir John e la Croce Rossa Italiana – Sezione di Tradate saranno presenti durante le giornate di raccolta con la vendita di prodotti solidali, contribuendo così a sostenere le attività benefiche e a diffondere una cultura della condivisione.
La rete della solidarietà passa per Caritas
Tutti gli articoli raccolti saranno distribuiti grazie al supporto della Caritas, che provvederà a farli arrivare alle persone più bisognose del territorio. I doni destinati ai bambini verranno invece consegnati a una comunità che si occupa specificamente di minori in difficoltà, a dimostrazione di un’attenzione concreta e mirata alle fasce più fragili.
