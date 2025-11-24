A Cocquio Trevisago un torneo di scacchi “con il cuore in mano”: raccolti fondi per Emergency
Soddisfatti gli organizzatori per la partecipazione. Domenica un altro appuntamento valido per le qualificazioni ai Campionati Italiani Under 18 – 2026
Una domenica diversa, intensa, carica di emozione e solidarietà. È quella che si è vissuta ieri a Cocquio Trevisago, dove la Scacchistica Esteban Canal ha organizzato un torneo speciale dedicato alla raccolta fondi per Emergency, con un pensiero particolare rivolto alla popolazione di Gaza.
Non un semplice evento sportivo, ma un modo di “giocare per aiutare il prossimo”, come hanno voluto sottolineare gli organizzatori al termine della giornata. E la risposta non si è fatta attendere: 35 partecipanti, (più altri tre giocatori impossibilitati a essere presenti ma desiderosi di contribuire), si sono seduti davanti alla scacchiera “con il cuore tra le mani, non solo re e regina”.
Tra i presenti anche persone alla loro prima esperienza in un torneo ufficiale, che hanno scelto proprio questa occasione per debuttare, rendendo il gesto ancora più significativo. A Cocquio sono arrivati giocatori da tutta la provincia e persino dalla Val Sesia, a testimonianza di quanto l’iniziativa sia stata sentita.
Gli organizzatori hanno ringraziato calorosamente Emergency “per l’occasione di fare davvero qualcosa di concreto”, ribadendo che un evento così “è da ripetere assolutamente”.
Sull’onda dell’entusiasmo, la Scacchistica Esteban Canal ricorda che domenica 30 novembre 2025 si terrà un nuovo torneo ufficiale, valido per le qualificazioni ai Campionati Italiani Under 18 – 2026.
