A Gallarate musica e solidarietà per il “Cuore del Natale”
Una serata corale al Teatro Condominio, a sostegno dell’associazione Ama il tuo cuore, che da anni si occupa di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Protagonista sul palco il gruppo Solevoci
Una serata in cui la musica incontra la solidarietà: è questo lo spirito del concerto “Il cuore del Natale”, in programma venerdì 21 novembre 2025 alle ore 21 al Teatro Condominio di Gallarate.
L’evento è promosso dall’associazione Ama il tuo cuore ODV, che da anni si occupa di prevenzione delle malattie cardiovascolari, in collaborazione con Solevoci APS e con il patrocinio del Comune di Gallarate.
Sul palco si alterneranno Stefano Orlandi e il Coro di Voci Bianche Blooming Kids, accompagnati dagli ospiti speciali del Solevoci Gospel Choir. L’appuntamento è pensato per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di Ama il tuo cuore, con un programma musicale che unisce voci, energia e impegno civico.
Ama il tuo cuore è un’organizzazione di volontariato che promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Attiva dal lontano 1991, sostiene una serie di progetti per la prevenzione sul territorio del Gallaratese (anche in collaborazione con altre realtà come Croce Rossa) e anche più in là.
Protagonista sul palco sarà Solevoci, realtà gallaratese attiva nella formazione musicale e nella diffusione della cultura corale.
L’associazione promuove corsi e progetti educativi dedicati al canto pop, jazz e gospel, rivolti a giovani, cori e direttori, nella convinzione che la musica possa essere un forte strumento di crescita personale e coesione sociale.
Informazioni
I biglietti per il concerto sono disponibili online al prezzo di 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto).
Maggiori informazioni su www.solevoci.it.
