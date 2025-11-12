Varese News

Gallarate/Malpensa

A Gallarate musica e solidarietà per il “Cuore del Natale”

Una serata corale al Teatro Condominio, a sostegno dell’associazione Ama il tuo cuore, che da anni si occupa di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Protagonista sul palco il gruppo Solevoci

solevoci

Una serata in cui la musica incontra la solidarietà: è questo lo spirito del concerto “Il cuore del Natale”, in programma venerdì 21 novembre 2025 alle ore 21 al Teatro Condominio di Gallarate.
L’evento è promosso dall’associazione Ama il tuo cuore ODV, che da anni si occupa di prevenzione delle malattie cardiovascolari, in collaborazione con Solevoci APS e con il patrocinio del Comune di Gallarate.

Sul palco si alterneranno Stefano Orlandi e il Coro di Voci Bianche Blooming Kids, accompagnati dagli ospiti speciali del Solevoci Gospel Choir. L’appuntamento è pensato per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di Ama il tuo cuore, con un programma musicale che unisce voci, energia e impegno civico.

Ama il tuo cuore è un’organizzazione di volontariato che promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Attiva dal lontano 1991, sostiene una serie di progetti per la prevenzione sul territorio del Gallaratese (anche in collaborazione con altre realtà come Croce Rossa) e anche più in là.

Protagonista sul palco sarà Solevoci, realtà gallaratese attiva nella formazione musicale e nella diffusione della cultura corale.

L’associazione promuove corsi e progetti educativi dedicati al canto pop, jazz e gospel, rivolti a giovani, cori e direttori, nella convinzione che la musica possa essere un forte strumento di crescita personale e coesione sociale.

Informazioni

I biglietti per il concerto sono disponibili online al prezzo di 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto).
Maggiori informazioni su www.solevoci.it.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.