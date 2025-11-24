A Gavirate si presenta la squadra “Progetto Rughe” che parteciperà alla Prosecco Marathon

Sarà presentata ufficialmente lunedì 24 novembre alle ore 20.30 al Chiostro di Voltorre, nella Sala Capitolare (Piazza Chiostro 23, Gavirate), la squadra che correrà per il “Progetto Rughe Gavirate” alla prossima Prosecco Marathon 2025, in programma il 7 dicembre a Conegliano Veneto.

La serata sarà l’occasione per svelare la maglia tecnica personalizzata, nata per ringraziare i promotori di donazione che hanno sostenuto l’iniziativa a favore del progetto dedicato alle persone con decadimento cognitivo e alle loro famiglie.

“In corsa per Progetto Rughe Gavirate”

Il gruppo, formato da camminatori e corridori, sarà tra i protagonisti della maratona e della mezza maratona all’interno del “Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival”, evento che ogni anno coinvolge migliaia di persone lungo un percorso tra i vigneti veneti.

La presentazione al Chiostro, a meno di due settimane dalla partenza, è un momento di festa e condivisione: «Vogliamo ringraziarvi di persona per quanto avete fatto e per quanto potrete ancora fare» si legge nell’invito rivolto ai sostenitori del progetto.

Una maglia per continuare a sostenere

Durante la serata sarà anche possibile ordinare la maglia ufficiale della squadra, la stessa indossata dai partecipanti alla maratona. Si tratta di un capo tecnico di alta qualità, adatto all’attività fisica all’aperto in ogni stagione. È disponibile in due colori (verde o blu) al costo di 50 euro.

Non è richiesto alcun contributo ulteriore oltre al passaparola: ogni nome stampato sulla maglia rappresenta un sostegno concreto a una causa importante.

Il messaggio della serata è chiaro: “Scommetti sul nostro traguardo. Vinciamo insieme.”