A Malnate una progetto speciale per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Lunedì 1 dicembre, alle 16.00, all’uscita delle scuole primarie, i nonni vigili saranno affiancati da un gruppo di ragazzi dell’Associazione La Finestra e dagli stessi bambini

nonno vigile malnate

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Malnate trasforma una ricorrenza simbolica in un gesto concreto di comunità. Lunedì 1 dicembre, alle 16.00, all’uscita delle scuole primarie, i nonni vigili saranno affiancati da un gruppo di ragazzi dell’Associazione La Finestra e dagli stessi bambini, che indosseranno paletta e giacchino per collaborare nella gestione dei percorsi casa–scuola.

Un’esperienza semplice, immediata e altamente significativa: lavorando fianco a fianco, i più piccoli, i volontari e i ragazzi con disabilità mostreranno come ciascuno, con le proprie possibilità, possa contribuire alla sicurezza e al benessere collettivo. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è spostare l’attenzione non sui limiti, ma sulle capacità e sull’importanza della partecipazione attiva.

«La partecipazione non è un principio astratto, ma qualcosa che si costruisce ogni giorno – commenta il sindaco Nadia Cannito -. Vedere bambini, volontari e ragazzi de La Finestra collaborare è un segnale di come la nostra comunità possa crescere creando momenti in cui tutti si sentono parte attiva. Un gesto semplice che racconta molto del paese che vogliamo».

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Comune, Associazione La Finestra e volontari Nonni Vigili, che hanno accolto la proposta con entusiasmo. L’auspicio è che questo momento diventi il punto di partenza per nuove occasioni di collaborazione, coltivando una comunità capace di includere e valorizzare ogni contributo.

Pubblicato il 28 Novembre 2025
