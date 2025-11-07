A Malpensafiere il Job Day Tessile: colloqui con le aziende del territorio

Una giornata per incontrare le imprese del tessile, dell’abbigliamento e della moda e candidarsi a opportunità concrete di lavoro. Mercoledì 13 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio promuove, insieme a Centrocot S.p.A., un Job Day a Malpensafiere (via XI Settembre 16, Gate B, Busto Arsizio). Per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite form online (raggiungibile anche dal QR code presente in locandina).

Nel corso della mattinata i candidati potranno sostenere colloqui di preselezione con gli operatori del Cpi e con le aziende presenti e presentare il proprio profilo per le offerte attive. Dalle 10.00 alle 11.30, nella Sala Caproni, è prevista una sessione di presentazioni aziendali; a seguire, dalle 10.00, si svolgeranno i colloqui con le imprese.

Figure ricercate

Conduttore macchine per tintura (jigger, flow, barche), Tintore tessile, Aiuto tintore tessile, Stampatore digitale su tessuti, Impiegato commerciale (titolo di studio a indirizzo tessile o affini), Tirocinio impiegato commerciale (titolo di studio a indirizzo tessile o affini).

Le aziende presenti

C. Sandroni & C. S.r.l. – Dedar S.p.A. – G. Tosi S.r.l. – Gaspare Tronconi Industriale S.r.l. – Iafil Industria Ambrosiana Filati S.p.A. – Lodetex S.p.A. – Missoni S.p.A. – Tessitura Enrico Sironi S.a.s. di Clemente Sironi & C. – Tintoria Crespi Giovanni e C. S.r.l. – Vago S.p.A. – Yamamay.

Oltre ai colloqui, i partecipanti potranno conoscere i servizi per il lavoro offerti dal Centro per l’Impiego e le opportunità di mobilità e formazione all’estero grazie alle reti EURES ed Eurodesk. Al termine è previsto un momento di workshop tessili innovativi e una visita guidata al MultiLab di Centrocot, laboratorio sperimentale dedicato a ricerca, sviluppo e innovazione sostenibile.

Info e contatti

Dove: Centrocot S.p.A., Malpensafiere – via XI Settembre 16, Gate B, Busto Arsizio (VA)

Quando: mercoledì 13 novembre, ore 9.30–12.30 (presentazioni 10.00–11.30, Sala Caproni; colloqui dalle 10.00)

I colloqui con le aziende si terranno a partire dalle ore 10:00.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile far riferimento al Centro per l'Impiego di Busto Arsizio alla mail presel.cpibusto@provincia.va.it indicando nell’ oggetto: JOB DAY TESSILE 13/11 o telefonare al numero 0331-635952.