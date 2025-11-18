A Varese il Natale arriva in anticipo per accogliere i partecipanti ai mondiali di ciclocross

Il Natale sta per impadronirsi di Varese. Un calendario ricco di eventi e luminarie trasformeranno tra pochi giorni la città in un grande villaggio festivo, quest’anno con qualche giorno in anticipo: l’amministrazione comunale ha deciso infatti di anticipare l’accensione delle luci agli ultimi giorni di novembre, una scelta strategica in vista dei Mondiali di ciclocross che porteranno in città un numero importante di atleti nel weekend del 29-30 novembre.

«Abbiamo anticipato le accensioni perché vogliamo che la città sia pronta ad accogliere gli atleti e i visitatori dei mondiali con tutta la sua bellezza natalizia», ha spiegato la vicesindaca Ivana Perusin durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi. Quest’anno l’illuminazione natalizia è davvero imponente: oltre quattrocentomila lucine decorano vie e piazze, mentre dodici chilometri di fili luminosi illuminano il Giardino delle Meraviglie. L’amministrazione ha inoltre creato un contenitore che riunisce tutti gli eventi proposti dai commercianti del territorio, con il distretto del commercio che ha lanciato un bando che ha visto la partecipazione di molti esercenti.

Venerdì 21 novembre: l’accensione in piazza Monte Grappa e l’apertura dei mercatini

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 21 novembre alle 18.30, quando in piazza Monte Grappa si accenderanno l’albero di Natale (che si preannuncia già molto diverso dal solito) e le luci delle vie cittadine. La serata inaugurale sarà accompagnata da musica dal vivo con cantanti e un coro di bambini a partire dalle 17.30, grazie alla collaborazione con Varesinando e Radio Village Network. Al centro della piazza tornerà anche la grande installazione luminosa che negli anni scorsi ha conquistato cittadini e visitatori.

Sempre il 21 novembre (qualche ora prima, alle 15) aprirà il mercatino di piazza Monte Grappa, giunto alla sesta edizione. Come ha spiegato Michela Ferro di Chocolat: «Abbiamo anticipato anche noi l’apertura e abbiamo deciso di aumentare il numero delle casette, che quest’anno saranno più di trenta e resteranno aperte anche dopo Natale, con un avvicendamento delle proposte».

Il villaggio natalizio ospiterà artigianato, idee regalo, addobbi e specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia, con la partecipazione di realtà diverse come le realtà del Sacro Monte, il Rugby Varese e molti altri. Ogni fine settimana il mercatino si animerà con spettacoli, laboratori creativi e intrattenimento per famiglie. L’anno scorso il mercatino ha accolto centocinquantamila visitatori e resterà aperto fino al 6 gennaio 2026.

Nella stessa giornata aprirà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio ai Giardini Estensi, un’attrazione che lo scorso anno ha registrato ottomila ingressi e che resterà attiva fino al 18 gennaio. La pista sarà accessibile nei giorni feriali dalle 14.30 alle 19, mentre nei festivi dalle 10 alle 23.

Il 28 novembre si accende il Giardino delle Meraviglie, con grandi novità

Una settimana dopo, il 28 novembre alle 18, sarà la volta del Giardino delle Meraviglie ai Giardini Estensi, che quest’anno si presenta con importanti novità. «Lo spettacolo cambierà location: se negli anni scorsi le proiezioni illuminavano la facciata di Palazzo Estense, ora si sposteranno dietro la fontana, sulla collina del belvedere, nella parte frontale dei giardini – ha spiegato la vicesindaca Perusin – Il palazzo sarà comunque illuminato, mentre le aiuole, i bossi e il carpineto brilleranno grazie a migliaia di lucine». L’inaugurazione sarà accompagnata da una grande festa, con una performance di musica, danza e illusionismo con Splendor del Vero e Walter Maffei.

«Siamo arrivati al settimo anno di questa bellissima attrazione natalizia che allestisce ai Giardini Estensi, cuore del Natale a Varese – ha dichiarato la vicesindaco, sottolineando come l’evento sia cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per l’intero territorio – A dirlo sono i numeri: lo scorso anno la città ha accolto circa un milione e mezzo di persone durante il periodo natalizio, con quasi un milione e quattrocentomila visitatori solo per lo spettacolo delle luci. Si dimostra così, ogni anno di più, quanto Varese e i varesini credano in questo progetto, che da un seme gettato sette anni fa ha creato un evento diffuso e di riferimento per tutta la città e il territorio».

Il Giardino delle Meraviglie resterà aperto dal 28 novembre al 6 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 17.30 alle 22.

Gli eventi collaterali e i laboratori

Il Natale varesino si arricchisce anche grazie al contributo di commercianti e associazioni. Non mancheranno collaborazioni con le Corti per una sfilata di cavalli, ci saranno per le vie dalla città gli zampognari e nel centro un trenino attraverserà la città con partenza da piazza Repubblica, sponsorizzato da Humanitas. Mediolanum curerà un allestimento a tema natalizio in via Marcobi, mentre Banca Generali potenzierà l’illuminazione di via Veratti. Al MIV è previsto un albero di Natale particolare.

Varese Corsi ha inoltre preparato un minicatalogo di laboratori a tema natalizio che spaziano dai centrotavola alle candele, dalle ricette alle decorazioni. L’anno scorso i laboratori hanno registrato circa cinquecento iscritti. Stefania Cipolat di Varesinando ha ricordato che negli spazi utilizzati per i laboratori nei weekend restano slot liberi in settimana per le associazioni che vogliano organizzare attività.

Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito www.vareseinforma.it/natale-a-varese-2025 e su www.mercatinodinatalevarese.it.

Una conferenza a parte sarà dedicata agli eventi al Sacro Monte, che cominceranno a dicembre.