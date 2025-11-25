A Varese torna SoundWave: una maratona di 101 ore di musica in diretta streaming contro la violenza di genere
Il ricavato delle donazioni andranno a sostegno di EOS, centro varesino di ascolto e accompagnamento che negli anni ha accolto e supportato circa 3.000 donne vittime di violenza
Dopo un anno ricco di eventi e collaborazioni, PURE Radio, la web radio e community musicale nata nel 2024 in provincia di Varese, torna con la seconda edizione di SoundWave: una maratona a scopo benefico di 101 ore di musica elettronica.
Un evento non in presenza, ma in diretta streaming su Twitch e YouTube, che nella sua prima edizione ha devoluto tutti i ricavati all’associazione Arca del Seprio, per la realizzazione di un bar inclusivo dedicato a ragazzi con disabilità.
Da venerdì 5 a martedì 9 dicembre, oltre 70 artisti, sia nazionali che internazionali, si alterneranno al mixer con un unico obiettivo: promuovere la cultura musicale underground e sostenere la lotta contro la violenza di genere.
Quest’anno, infatti, SoundWave si pone una nuova missione: sostenere EOS, centro varesino di ascolto e accompagnamento che negli anni ha accolto e supportato circa 3.000 donne vittime di violenza, grazie al lavoro di operatrici di accoglienza, psicologhe, avvocate, mediatrici culturali ed educatrici.
“Accostare la musica elettronica, genere spesso frainteso a causa di una narrazione distorta che la riduce a semplice sfondo di feste ed eccessi, a una finalità sociale, è uno degli obiettivi di questa iniziativa – raccontano i fondatori di PURE Radio – Tutta la musica, in quanto arte, è un linguaggio universale capace di veicolare messaggi importanti: sta a noi decidere quali. Stare insieme, creare spazi di espressione e condividere ciò che amiamo non potrà mai essere un male. SoundWave è il nostro modo per conciliare passione e impegno sociale”.
Durante la diretta il pubblico potrà seguire i set, interagire in chat e partecipare con donazioni per supportare direttamente EOS. L’iniziativa è aperta a tutti e diffonde un messaggio importante: quello di una musica che unisce e di una comunità che non resta in silenzio.
