Varese News

Musica

A Varese torna SoundWave: una maratona di 101 ore di musica in diretta streaming contro la violenza di genere

Il ricavato delle donazioni andranno a sostegno di EOS, centro varesino di ascolto e accompagnamento che negli anni ha accolto e supportato circa 3.000 donne vittime di violenza

Djset

Dopo un anno ricco di eventi e collaborazioni, PURE Radio, la web radio e community musicale nata nel 2024 in provincia di Varese, torna con la seconda edizione di SoundWave: una maratona a scopo benefico di 101 ore di musica elettronica.

Un evento non in presenza, ma in diretta streaming su Twitch e YouTube, che nella sua prima edizione ha devoluto tutti i ricavati all’associazione Arca del Seprio, per la realizzazione di un bar inclusivo dedicato a ragazzi con disabilità.

Da venerdì 5 a martedì 9 dicembre, oltre 70 artisti, sia nazionali che internazionali, si alterneranno al mixer con un unico obiettivo: promuovere la cultura musicale underground e sostenere la lotta contro la violenza di genere.

Quest’anno, infatti, SoundWave si pone una nuova missione: sostenere EOS, centro varesino di ascolto e accompagnamento che negli anni ha accolto e supportato circa 3.000 donne vittime di violenza, grazie al lavoro di operatrici di accoglienza, psicologhe, avvocate, mediatrici culturali ed educatrici.

Accostare la musica elettronica, genere spesso frainteso a causa di una narrazione distorta che la riduce a semplice sfondo di feste ed eccessi, a una finalità sociale, è uno degli obiettivi di questa iniziativa –  raccontano i fondatori di PURE Radio – Tutta la musica, in quanto arte, è un linguaggio universale capace di veicolare messaggi importanti: sta a noi decidere quali. Stare insieme, creare spazi di espressione e condividere ciò che amiamo non potrà mai essere un male. SoundWave è il nostro modo per conciliare passione e impegno sociale”.

Durante la diretta il pubblico potrà seguire i set, interagire in chat e partecipare con donazioni per supportare direttamente EOS. L’iniziativa è aperta a tutti e diffonde un messaggio importante: quello di una musica che unisce e di una comunità che non resta in silenzio.

Avatar
francescamarutti3@gmail.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.