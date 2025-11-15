A Villa Cagnola la cerimonia per i 70 anni del Consolato varesino: premiati i Maestri con lunga anzianità

Un riconoscimento che racconta di impegno, costanza e spirito di appartenenza: sabato 15 novembre, a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, il bustocco Alberto Gallazzi è stato premiato per i suoi trent’anni da Maestro del Lavoro.

Gallazzi, 84 anni, è stato dirigente della storica azienda Mario Crosta S.r.l. di Busto Arsizio, che proprio in questi giorni ha festeggiato il centenario dalla fondazione. Il suo percorso da Maestro del Lavoro è iniziato nel 1995 e si è contraddistinto per una costante dedizione ai valori della professionalità e dell’impegno civile.

Oltre a Gallazzi, sono stati premiati anche altri Maestri del Lavoro per i traguardi raggiunti all’interno della Federazione: Ombretta Campiotti Ombretta (Induno Olona), Giorgio Figliozzi Giorgio (Saronno), Luisa Gazziero Luisa (Cardano al Campo), tutti per i 30 anni di appartenenza.

A loro si aggiunge Felisari Luigi, anch’egli di Busto Arsizio, che ha festeggiato i 35 anni da Maestro del Lavoro, insieme a sette colleghi della provincia premiati per i vent’anni di cammino condiviso.

La cerimonia si è svolta nell’ambito della giornata celebrativa per il 70° anniversario del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Varese. Un traguardo importante, che ha unito memoria e innovazione: dalla consegna di attestati alla riflessione sul futuro, con un convegno sull’intelligenza artificiale e un annullo filatelico speciale curato da Poste Italiane.

L’intera giornata è stata un’occasione per sottolineare il valore del lavoro come leva di crescita sociale e personale, ricordando il contributo silenzioso ma fondamentale di chi ogni giorno lo vive con dedizione.