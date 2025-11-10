A Villa Hermann di Olgiate Olona la mostra fotografica sul Padiglione Ferrini
Sabato 15 novembre verrà inaugurata la mostra che ripercorre la storia e l’identità collettiva del territorio attraverso le immagini della struttura simbolo di educazione e solidarietà
Sabato 15 novembre alle 15.30, a Villa Hermann di Olgiate Olona, si terrà l’inaugurazione della mostra storica “Un secolo di educazione e comunità. Padiglione Ferrini in immagini”. Un percorso fotografico che ripercorre la storia e l’identità collettiva del territorio attraverso le immagini del Padiglione Ferrini, simbolo di educazione e solidarietà.
A seguire, la conferenza “Dalle origini alle opere di Aldo Galli. Luce, chimica e pigmenti. La metamorfosi della fotografia analogica a tiratura d’arte” offrirà uno sguardo approfondito sull’evoluzione tecnica e artistica della fotografia, con la presentazione di carte originali degli anni ’30 realizzate da Aldo Galli.
L’incontro, ospitato negli eleganti spazi di Villa Hermann, recentemente restaurata, sarà arricchito da un aperitivo conviviale e dalla consegna di un libro in omaggio dedicato proprio ad Aldo Galli, padre dei proprietari della villa. La pubblicazione nasce dalla donazione di una preziosa raccolta di stampe al locale archivio storico.
Un’occasione speciale per condividere un momento di cultura, memoria e amicizia, e per scambiarsi in anticipo gli auguri in vista delle festività.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione: info@villahermann.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.