A Villa Hermann di Olgiate Olona la mostra fotografica sul Padiglione Ferrini

Sabato 15 novembre verrà inaugurata la mostra che ripercorre la storia e l’identità collettiva del territorio attraverso le immagini della struttura simbolo di educazione e solidarietà

mostra fotografica villa hermann a olgiate olona

Sabato 15 novembre alle 15.30, a Villa Hermann di Olgiate Olona, si terrà l’inaugurazione della mostra storica “Un secolo di educazione e comunità. Padiglione Ferrini in immagini”. Un percorso fotografico che ripercorre la storia e l’identità collettiva del territorio attraverso le immagini del Padiglione Ferrini, simbolo di educazione e solidarietà.

A seguire, la conferenza “Dalle origini alle opere di Aldo Galli. Luce, chimica e pigmenti. La metamorfosi della fotografia analogica a tiratura d’arte” offrirà uno sguardo approfondito sull’evoluzione tecnica e artistica della fotografia, con la presentazione di carte originali degli anni ’30 realizzate da Aldo Galli.

L’incontro, ospitato negli eleganti spazi di Villa Hermann, recentemente restaurata, sarà arricchito da un aperitivo conviviale e dalla consegna di un libro in omaggio dedicato proprio ad Aldo Galli, padre dei proprietari della villa. La pubblicazione nasce dalla donazione di una preziosa raccolta di stampe al locale archivio storico.

Un’occasione speciale per condividere un momento di cultura, memoria e amicizia, e per scambiarsi in anticipo gli auguri in vista delle festività.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione: info@villahermann.it

Pubblicato il 10 Novembre 2025
