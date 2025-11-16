A8 Milano-Varese, chiude per una notte lo svincolo di Cavaria in entrambe le direzioni
Dalle 21 di mercoledì 19 alle 5 di giovedì 20 novembre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata e in uscita su entrambe le carreggiate dell’A8 Milano-Varese
Dalle 21 di mercoledì 19 alle 5 di giovedì 20 novembre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata e in uscita su entrambe le carreggiate dell’A8 Milano-Varese, per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.
Per chi viaggia, sono consigliati percorsi alternativi:
-
in direzione Varese (entrata e uscita): utilizzare lo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate (A8);
-
in direzione Milano (entrata e uscita): utilizzare lo svincolo di Gallarate (A8);
-
per la Diramazione Gallarate-Gattico D08: utilizzare lo svincolo di Besnate.
Autostrade per l’Italia comunica che la chiusura è programmata solo per la notte, con l’obiettivo di limitare i disagi alla circolazione.
Aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità e sui percorsi consigliati sono disponibili:
-
sulle frequenze RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5 e La7;
-
sull’app gratuita “Autostrade per l’Italia” (Android e Apple);
-
sul sito autostrade.it;
-
sui pannelli a messaggio variabile e attraverso il network TV Infomoving nelle aree di servizio.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il call center viabilità al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.
