A8 Milano-Varese, chiude per una notte lo svincolo di Cavaria in entrambe le direzioni

Dalle 21 di mercoledì 19 alle 5 di giovedì 20 novembre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata e in uscita su entrambe le carreggiate dell’A8 Milano-Varese, per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

Per chi viaggia, sono consigliati percorsi alternativi:

in direzione Varese (entrata e uscita): utilizzare lo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate (A8);

in direzione Milano (entrata e uscita): utilizzare lo svincolo di Gallarate (A8);

per la Diramazione Gallarate-Gattico D08: utilizzare lo svincolo di Besnate.

Autostrade per l’Italia comunica che la chiusura è programmata solo per la notte, con l’obiettivo di limitare i disagi alla circolazione.

Aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità e sui percorsi consigliati sono disponibili:

sulle frequenze RTL 102.5 , RTL 102.5 Traffic , Rai Isoradio , Canale 5 e La7 ;

sull’app gratuita “Autostrade per l’Italia” (Android e Apple);

sul sito autostrade.it ;

sui pannelli a messaggio variabile e attraverso il network TV Infomoving nelle aree di servizio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il call center viabilità al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.