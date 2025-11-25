“Al cuor non si comanda”, a Lomazzo si parla di prevenzione cardiovascolare

Prosegue a Lomazzo “Progetto Salute”, un ciclo di incontri dedicati alla terza età ma aperti a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere benessere e consapevolezza sui temi della salute. L’iniziativa è promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Lomazzo, in collaborazione con la Fondazione Casa di Riposo Bruni di Lomazzo, nell’ambito delle politiche per l’Invecchiamento Attivo sostenute da Regione Lombardia e ATS Insubria.

Questa sera, martedì 25 novembre alle ore 20.30, nell’Aula Magna della sede della CRI Lomazzo, in via dello Sport 7, il tema dell’incontro sarà la prevenzione cardiovascolare, con un intervento a cura del dottor Massimo Galli, cardiologo.

Durante la serata si parlerà di come riconoscere i segni e i sintomi delle patologie cardiache, quali controlli fare e quali interventi mettere in atto in attesa dei soccorsi in caso di emergenza. Un incontro informativo ma anche pratico, pensato per fornire strumenti utili a gestire con maggiore consapevolezza la propria salute.

Il “Progetto Salute” è rivolto non solo agli anziani ma anche a familiari, caregiver e a chiunque voglia prendersi cura del proprio benessere con maggiore attenzione.

L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.

