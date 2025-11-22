Al Mercato di Campagna Amica di Varese premiati i piccoli artisti dei “guardiani dei campi””
I vincitori del concorso Crea il tuo spaventapasseri al mercato coperto di viale Valganna a Varese, che annuncia l’apertura anche tutti i martedì pomeriggio (per sempre) e iniziative per le prossime festività
Nel pomeriggio di venerdì 21 novembre al Mercato di Campagna Amica di Varese, in viale Valganna 128, si è svolta la premiazione del concorso dedicato agli spaventapasseri, promosso da Coldiretti Varese. Dieci bambini sono stati premiati per i loro disegni e per gli spaventapasseri “in miniatura”, fedeli riproduzioni dei tradizionali guardiani dell’orto e dei campi.
Alla cerimonia è intervenuto il presidente di Coldiretti Varese, Pietro Luca Colombo, che ha ricordato come queste iniziative non siano soltanto un gioco creativo: «Lo spaventapasseri – ha spiegato – è il simbolo del legame tra chi coltiva la terra e chi ne raccoglie i frutti. Coinvolgere i bambini significa parlare loro di stagioni, biodiversità, cibo vero, ma anche di rispetto per il lavoro agricolo. La didattica e i progetti nelle scuole che portiamo avanti come Coldiretti Varese vanno proprio in questa direzione: far capire che dietro ogni prodotto c’è un’azienda, una famiglia, un territorio».
Il concorso è stato anche l’occasione per raccontare ai più giovani il valore della filiera corta: dai banchi dei produttori al piatto, senza passaggi intermedi, con un rapporto diretto tra agricoltori e cittadini. Un messaggio che i bambini hanno restituito con creatività, trasformando cartone, stoffe e colori in piccoli “guardiani” della campagna varesina.
Nel corso dell’iniziativa Coldiretti Varese ha ricordato che il Mercato di Campagna Amica di viale Valganna 128 è ora aperto anche il martedì pomeriggio, oltre alle consuete aperture del venerdì pomeriggio e del sabato mattina. Qui i consumatori possono trovare frutta, verdura, formaggi, salumi, miele, vino e molte altre specialità a chilometro zero. In vista delle festività, al mercato sono disponibili anche i cesti di Natale con i prodotti delle aziende agricole del territorio, un modo concreto per sostenere l’economia locale e portare in tavola – o regalare – il gusto autentico delle campagne varesine.
