Alla Casa degli Artisti quattro giorni dedicati alle Arti Applicate contemporanee

Dal 27 al 30 novembre 2025, la Casa degli Artisti di Milano si trasforma in un laboratorio aperto grazie alla quinta edizione di ARTINO FAAA – Festival Annuale dell’Arte Applicata, manifestazione dedicata ai linguaggi dell’artigianalità contemporanea e alle loro evoluzioni, realizzata con il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano.

Promosso e diretto da Mariavera Chiari, in rappresentanza della Casa degli Artisti e dell’associazione NIC – Nuove Imprese Culturali, il festival offre un’occasione unica per esplorare la scena più attuale delle Arti Applicate, mettendo in dialogo artisti, artigiani e pubblico.

Una casa per le Arti Applicate

Per la prima volta il festival occuperà entrambi i piani della Casa degli Artisti, dando vita a un percorso espositivo diffuso all’interno degli atelier, solitamente non accessibili al pubblico. In mostra opere, manufatti, edizioni limitate e progetti sperimentali di artisti e artigiani che hanno preso parte alle residenze dal 2020 a oggi e di protagonisti presenti fin dalla prima edizione. L’obiettivo, fin dalla nascita di ARTINO FAAA, è stimolare il dibattito e la curiosità attorno alle nuove forme dell’arte applicata, che sempre più si muove tra ricerca, produzione, design e sperimentazione.

Micro-fiera, workshop e dialogo con gli artisti

Durante i quattro giorni della manifestazione, il pubblico potrà incontrare da vicino i protagonisti del festival, toccare con mano i manufatti e dialogare con chi li ha realizzati. Oltre alla mostra, gli artisti proporranno workshop, incontri e momenti di confronto, offrendo uno sguardo privilegiato sui processi di lavoro e sulle tecniche artigianali contemporanee. Sarà possibile acquistare le opere esposte o commissionare lavori su misura, instaurando un rapporto diretto con gli autori, in un clima informale e partecipativo che caratterizza la filosofia stessa della Casa degli Artisti.

I protagonisti di ARTINO FAAA 2025

Tra gli artisti e artigiani presenti nell’edizione 2025 ci sono: Paola Alborghetti, William Fernando Aparicio, Artetetra, Leo Atlante, Mariangela Bombardieri, Saverio Bonelli, Mariavera Chiari, Clorophilla, Sabrina D’Alessandro, Sabine Delafon, Luca Dimaggio, Caterina Faenza, Graziano Folata, Cora Fossati, Eckehard Fuchs, Sei Iturriaga Sauco, Coquelicot Mafille, Claudia Mendini, Clémence Seilles (Stromboli Design), Shim Nan Young, Fabius Tita, Chiara Zucchi.

Casa degli Artisti – Milano

Corso Garibaldi 89/A (ingresso da via Tommaso da Cazzaniga)

27-30 novembre 2025

Orario di apertura: 12.30 – 19.00

Ingresso libero

www.casadegliartisti.com