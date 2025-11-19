Ambliopia, che cos’è? L’Insubria ha un coro e microfoni agli studenti del Cairoli. Che mercoledì su Radio Materia

Mercoledì a Radio Materia parleremo di ambliopia con Enrica Ferrazzi dell’associazione Occhi dei Bimbi ma anche di università e di una professoressa particolare che dirige anche il coro dell’Insubria di Varese, Marina Protasoni. Oggi prende il via anche un nuovo appuntamento alle 15 con “Che scuola fai”, condotta dalla giornalista di Varesenews Alessandra Toni.

Enrica Ferrazzi è la fondatrice dell’associazione Occhi dei Bimbi e sarà con noi per parlare dell’ambliopia, comunemente conosciuto come occhio pigro. È una condizione in cui un occhio non sviluppa una vista normale, anche se l’occhio stesso è anatomicamente sano. Il cervello, per compensare, privilegia l’occhio più forte, ignorando le immagini provenienti dall’occhio debole. Se non curata precocemente (entro gli 8 anni), può causare una perdita permanente della vista in quell’occhio. L’associazione di Enrica da anni permette di diagnosticarla in tempo e salvare la vista di migliaia di bambini ogni anno.

Il nostro appuntamento con le straordinarie storie di persone ordinarie passa dalle voci del coro dell’Università dell’Insubria e dalla sua presidente Marina Protasoni, professore associato in Anatomia Umana e ricercatrice, appassionata di canto.

