Ambliopia, che cos’è? L’Insubria ha un coro e microfoni agli studenti del Cairoli. Che mercoledì su Radio Materia
Alle 15 prima puntata di "Che scuola fai?" con alcuni studenti del liceo varesino. Alle 16,30 parliamo di Occhi dei Bimbi con Enrica Ferrazzi e alle 18 avremo una professoressa dell'università che presiede il coro degli studenti
Mercoledì a Radio Materia parleremo di ambliopia con Enrica Ferrazzi dell’associazione Occhi dei Bimbi ma anche di università e di una professoressa particolare che dirige anche il coro dell’Insubria di Varese, Marina Protasoni. Oggi prende il via anche un nuovo appuntamento alle 15 con “Che scuola fai”, condotta dalla giornalista di Varesenews Alessandra Toni.
Alle 15 Che scuola fai? Microfono agli studenti
A Radio Materia “Che scuola fai?”: ospiti gli studenti del liceo Cairoli di Varese
Alle 16,30 Soci All Time
Enrica Ferrazzi è la fondatrice dell’associazione Occhi dei Bimbi e sarà con noi per parlare dell’ambliopia, comunemente conosciuto come occhio pigro. È una condizione in cui un occhio non sviluppa una vista normale, anche se l’occhio stesso è anatomicamente sano. Il cervello, per compensare, privilegia l’occhio più forte, ignorando le immagini provenienti dall’occhio debole. Se non curata precocemente (entro gli 8 anni), può causare una perdita permanente della vista in quell’occhio. L’associazione di Enrica da anni permette di diagnosticarla in tempo e salvare la vista di migliaia di bambini ogni anno.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Il nostro appuntamento con le straordinarie storie di persone ordinarie passa dalle voci del coro dell’Università dell’Insubria e dalla sua presidente Marina Protasoni, professore associato in Anatomia Umana e ricercatrice, appassionata di canto.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE
SOCI ALL TIME
CHI L’AVREBBE MAI DETTO
