Bambina investita in centro a Cislago, interviene l’elisoccorso

L'allarme è scattato alle 17.40 ai margini del centro

elisoccorso incidente

Ambulanza, automedica ed elisoccorso sono intervenuti a Cislago, per un incidente in cui è rimasta ferita in modo serio una bambina di 6 anni, investita da un veicolo.

L’allarme è scattato alle 17.40, in via Cavour angolo via Santa Caterina: sul posto i mezzi del 118 ma anche i vigili del fuoco,  poi rientrati perché il loro intervento non era più necessario. I soccorsi sono stati attivati in “codice rosso”.

Pubblicato il 17 Novembre 2025
