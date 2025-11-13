Besozzo a Nord, Irish e Just Drink It a Sud, si allungano le classifiche del basket UISP

NOTIZIARIO UISP del 13 novembre 2025

BASKET, FIRST LEAGUE – Bagliori di classifica

Il viaggio inizia a Sud, con l’ennesima vittoria degli Irish, che proseguono la loro marcia da imbattuti. Venegono batte il Bst Tradate di 25 lunghezze. Quinta vittoria consecutiva per il Just Drink It, che raggiunge in vetta gli Irish. 91-61 per i malnatesi sul campo del Phoenix Cantello. Bene Rovello, che espugna Vedano Olona, al termine di una prestazione convincente. Primo referto rosa per Venegono, che in quel di Gerenzano, batte La No Look per 67-58. Facile affermazione, la sesta consecutiva, per il Montello Young, che batte il fanalino di coda Tartaruga Binago in via Libia a Malnate.

Saliamo a Nord, con la brillante affermazione casalinga del Travedona Pirates, che regola di ben 21 lunghezze, i Pink Panthers Varese. Quarta vittoria e secondo posto solitario per il Deportivo Elite, che sbanca Buguggiate di 15 lunghezze, vincendo con merito lo scontro diretto. Fuco a segno nella trasferta in riva al lago di Lugano: Ponte Tresa ko nuovamente e ancora senza successi stagionali, per i varesini vittoria numero 3 in campionato. Testacoda vincente per Besozzo che vince agilmente sul campo della Pallacanestro Bizzozero, Apg in vetta solitaria. Derby di Monate fra Travedona e Svassi Monate, partita molto sentita vinta, in volata dai Pirates per 87-84. Torna a vincere Cassano Magnago, che fra le mura amiche del PalaMaino, batte i Pink Panthers, al terzo stop consecutivo.

Viriamo ad Ovest, con il referto rosa della Elegy Legnano, che batte di 10 punti i bustocchi dell’Orange Five Borsano per 75-65. I Beavers regolano fuori casa gli Amatori e salgono a 5 vittorie in sei garantendosi il primato provvisorio. Ad Oleggio è tempo di Junior Basket contro Cso Borsano, i due punti vanno agli oleggiesi, autori di una ottima prestazione. Nuova partita e nuova affermazione per i Beavers Borgomanero, che in viale Dante, sconfiggono i bustocchi dell’Orange Five, alla seconda fermata settimanale.

E guardiamo infine ad Est, con la prestazione vincente e brillante di Villaguardia, che si impone con nitidezza a Cantù sul Master’s Hounds, in una sfida di alta classifica.

SOLIDARIETA’ – Giocattoli in CIRCOlo



Il 22 novembre, in occasione della Giornata per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, lo Sbocc – scuola di circo affiliata alla Uisp di Cardano al Campo (via Veneto 1) – organizza “Giocattoli in CIRCOlo”, il mercatino del baratto dove ogni bambino può portare i suoi oggetti e scambiarli con gli altri bambini. Un’occasione per imparare il valore dello scambio e della condivisione, e quale momento migliore, in vista del Natale, per fare un po’ di spazio, dare nuova vita agli oggetti che non usiamo più e magari trovare qualche idea regalo originale e sostenibile?

Ecco il programma. Dalle 11.00 alle 17.00 – Mercatino del baratto con tanti piccoli momenti di animazione circense. Ore 17.30 – Merenda offerta ai piccoli lavoratori del baratto. Ore 18.15 – Spettacolo dei MiniAkropazzi, i giovani artisti della scuola DimiDimitri di Novara.

CONTRO LA VIOLENZA – L’impegno di Uisp

Ogni anno il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica.

Per ribadire l’importanza di dire no alla violenza, nell’ottica di “lavorare per costruire un futuro più giusto, equo e inclusivo per tutti”, davanti alla sede di Uisp Varese di Piazza De Salvo, qualche tempo fa, è stata installata una panchina rossa. Chiaro il messaggio scelto per la targa: “La violenza è l’ultimo rifugio degli stupidi e degli incapaci”, corredato del numero antiviolenza e stalking da chiamare in caso di necessità (1522) e della possibilità, offerta da Uisp, di entrare in sede per chiedere assistenza e aiuto.

