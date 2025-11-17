Busto Arsizio, due visite guidate alla scoperta dell’architettura di Silvio Gambini

Due passeggiate guidate tra le architetture più significative di Silvio Gambini permetteranno ai cittadini di riscoprire il volto novecentesco di Busto Arsizio. L’iniziativa è proposta dall’Assessorato alla Cultura, a seguito della pubblicazione della prima mappa tematica della collana “Percorsi Urbani”, interamente dedicata alle opere dell’architetto.

Le visite, gratuite e rivolte al pubblico adulto, si svolgeranno nelle mattinate di domenica 23 e domenica 30 novembre, con partenza rispettivamente dal parco degli Alpini e da piazza Garibaldi. Ogni itinerario durerà circa un’ora e mezza, accompagnato da una guida abilitata del Servizio di Didattica Museale e Territoriale.

Un patrimonio da valorizzare

«Proseguono le iniziative per la valorizzazione del nostro patrimonio, anche architettonico – spiega l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Attraverso la collana dei Percorsi Urbani stiamo promuovendo i siti che rendono Busto Arsizio degna di attenzione anche da un punto di vista architettonico. Il primo numero, dedicato a Silvio Gambini, è disponibile sia in formato cartaceo che digitale. Intanto lavoriamo già alla prossima mappa, che sarà di matrice letteraria».

Due itinerari, un unico sguardo sulla città

Le visite si snoderanno lungo due direttrici:

Itinerario Est: domenica 23 novembre, dalle 10.00 alle 11.30. Il percorso segue lo sviluppo urbano novecentesco verso la stazione FS. Ritrovo al parco degli Alpini, in via Mameli 5. Prenotazione qui

Itinerario Ovest: domenica 30 novembre, dalle 10.00 alle 11.30. Il percorso parte dal centro cittadino e si sviluppa a partire da piazza Garibaldi. Prenotazione qui

Entrambi i percorsi propongono una selezione delle opere presenti nella mappa “Silvio Gambini – Architetture a Busto Arsizio”, pubblicata online sul sito del Comune.

Info utili e partecipazione

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione tramite Eventbrite.

Ecco il programma delle visite guidate:

– domenica 23 novembre, ore 10.00 – 11.30: visita guidata alle principali architetture dell’itinerario EST. Punto di ritrovo: parco degli Alpini, via Mameli 5

Link per la prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/silvio-gambini-itinerario-est-tickets-1970165260329?aff=oddtdtcreator .

– domenica 30 novembre, ore 10.00 – 11.30: visita guidata alle principali architetture dell’itinerario OVEST. Punto di ritrovo: piazza Garibaldi 4

Link per la prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/silvio-gambini-itinerario-ovest-tickets-1970168151978?aff=oddtdtcreator

La mappa è pubblicata qui:

https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/aree-tematiche/cultura/ba-cultura-e-identita/item/14890-due-nuovi-percorsi-urbani-dedicati-a-silvio-gambini