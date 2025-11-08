Varese News

Tempo libero

Busto Arsizio ospita la presentazione del libro di Claudio Macchi sulla Resistenza varesina

Domenica 16 novembre, alle 9.45 nella Sala Verdi, un incontro per riscoprire la memoria e la storia locale attraverso le voci di studiosi e protagonisti della società civile

Generico 25 Aug 2025

Domenica 16 novembre 2025 alle ore 9.45, la Sala Verdi di via Antonio Pozzi 7 a Busto Arsizio accoglierà la presentazione del libro di Claudio Macchi “La Provincia di Varese nella stagione della Resistenza – Combattenti, vittime, perseguitati politici e razziali”. L’iniziativa si inserisce nel solco degli appuntamenti dedicati alla memoria storica e alla valorizzazione del patrimonio resistenziale del territorio.

Il volume si distingue per l’approccio sistematico e per l’ampio respiro con cui analizza il fenomeno della Resistenza nella provincia di Varese, restituendo un quadro articolato di protagonisti e vittime, tra persecuzioni politiche e razziali.

Relatori d’eccezione per un’opera corale

La mattinata sarà aperta e coordinata da Liberto Losa, presidente della sezione ANPI “Giovanni Castiglioni” di Busto Arsizio. A presentare il libro saranno due autorevoli voci del panorama storico e accademico: il professor Antonio Maria Orecchia, docente di storia contemporanea all’Università dell’Insubria, e lo storico Enzo Laforgia.

Insieme all’autore Claudio Macchi e all’editore Pietro Macchione, interverranno numerosi ospiti per approfondire i contenuti del volume e le sue implicazioni civili e culturali:

  • Rocco Cordì, presidente ANPI sezione “Claudio” Macchi di Varese
  • Stefania Filetti, segretaria generale della Camera del Lavoro Territoriale – CGIL Varese
  • Giacomo Licata, segretario generale SPI-CGIL Varese
  • Flavio Nossa, rappresentante dell’ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti)
  • Marco Torretta, presidente del Raggruppamento Patrioti Alfredo Di Dio – FIVL

Un’occasione per riflettere sul presente attraverso la memoria

L’appuntamento si preannuncia come un’importante occasione per riflettere sulle radici democratiche del territorio varesino, grazie a un libro che non solo documenta ma stimola il dialogo tra generazioni. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire una delle pagine più complesse e significative della storia locale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.