Busto Incanta quinta edizione. Sul palco di Sant’Anna il talento delle voci con Nuova Busto Musica
Il teatro parrocchiale ospiterà alle 21 il concorso canoro organizzato dalla scuola di musica di Busto Arsizio grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. Quindici cantanti in gara
Busto Incanta, il concorso canoro della città di Busto Arsizio, è giunto alla sua quinta edizione grazie all’impegno di Nuova Busto Musica e al sostegno di Fondazione Cariplo.
15 bravissimi cantanti di tutte le età si sfideranno questa sera, sabato 15 novembre alle ore 21:00 al teatro Sant’Anna.
Le performance dei ragazzi delle scuole Acof, partner del progetto, impreziosiranno la serata. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il fondamentale sostegno di fondazione Cariplo.
Appuntamento, quindi, al teatro Sant’Anna, ore 21:00, ingresso libero e gratuito.
