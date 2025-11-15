Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Busto Incanta quinta edizione. Sul palco di Sant’Anna il talento delle voci con Nuova Busto Musica

Il teatro parrocchiale ospiterà alle 21 il concorso canoro organizzato dalla scuola di musica di Busto Arsizio grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. Quindici cantanti in gara

nuova busto musica

Busto Incanta, il concorso canoro della città di Busto Arsizio, è giunto alla sua quinta edizione grazie all’impegno di Nuova Busto Musica e al sostegno di Fondazione Cariplo.

15 bravissimi cantanti di tutte le età si sfideranno questa sera, sabato 15 novembre alle ore 21:00 al teatro Sant’Anna.

Le performance dei ragazzi delle scuole Acof, partner del progetto, impreziosiranno la serata. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il fondamentale sostegno di fondazione Cariplo.

Appuntamento, quindi, al teatro Sant’Anna, ore 21:00, ingresso libero e gratuito.

Pubblicato il 15 Novembre 2025
