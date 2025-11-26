Calcolosi renale, dalla colica al trattamento. Se ne parla a Radio Missione Medicina con il dottor Piercarlo Rossi
Venerdì 29 novembre alle 11.10 sarà intervistato il dottor Piercarlo Rossi, dirigente medico del la U.O. di Urologia dell'Ospedale di Circolo di Varese, Asst Settelaghi
A Radio Missione Francescana – Medicina nella puntata di venerdì 28 novembre alle 11.10 sarà intervistato il dottor Piercarlo Rossi, dirigente medico del la U.O. di Urologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, Asst Settelaghi.
Titolo della trasmissione “La calcolosi renale: dalla colica al trattamento“. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi.
La trasmissione verrà trasmessa in replica domenica 30 novembre alle 16.
Le frequenza di Radio Missione Francescana sono:
– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
– 88,5 in Valceresio.
– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
– 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
