Calendario Pro Patria: resi noti giorni e orari di dicembre e inizio gennaio
I tigrotti giocheranno alle 17.30 con Dolomiti Bellunesi, Renate e Pro Vercelli. Con l’Arzignano alle 20.30
La Lega Pro ha reso note le date e gli orari delle gare dei tre gironi di Serie C in programma nel mese di dicembre e all’inizio di gennaio (dalla 17^ alla 20^ giornata). La Pro Patria a dicembre scenderà in campo di domenica contro Dolomiti Bellunesi (7 dicembre 17.30) e Arzignano Valchiampo (14 dicembre 20.30), mentre di sabato affronterà Renate (20 dicembre 17.30) e Pro Vercelli (3 gennaio 17.30).
CALENDARIO DICEMBRE-GENNAIO
PRO PATRIA – Dolomiti Bellunesi | 17^ giornata (domenica 7 dicembre 17.30)
Arzignano Valchiampo – PRO PATRIA | 18^ giornata (domenica 14 dicembre 20.30)
PRO PATRIA – Renate | 19^ giornata (sabato 20 dicembre 17.30)
Pro Vercelli – PRO PATRIA | 20^ giornata (sabato 3 gennaio 17.30)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.