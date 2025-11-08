Varese News

Calendario Pro Patria: resi noti giorni e orari di dicembre e inizio gennaio

I tigrotti giocheranno alle 17.30 con Dolomiti Bellunesi, Renate e Pro Vercelli. Con l’Arzignano alle 20.30

Pro Patria - Ospitaletto 0-0

La Lega Pro ha reso note le date e gli orari delle gare dei tre gironi di Serie C in programma nel mese di dicembre e all’inizio di gennaio (dalla 17^ alla 20^ giornata). La Pro Patria a dicembre scenderà in campo di domenica contro Dolomiti Bellunesi (7 dicembre 17.30) e Arzignano Valchiampo (14 dicembre 20.30), mentre di sabato affronterà Renate (20 dicembre 17.30) e Pro Vercelli (3 gennaio 17.30).

CALENDARIO DICEMBRE-GENNAIO
PRO PATRIA – Dolomiti Bellunesi | 17^ giornata (domenica 7 dicembre 17.30)
Arzignano Valchiampo – PRO PATRIA | 18^ giornata (domenica 14 dicembre 20.30)
PRO PATRIA – Renate | 19^ giornata (sabato 20 dicembre 17.30)
Pro Vercelli – PRO PATRIA | 20^ giornata (sabato 3 gennaio 17.30)

Pubblicato il 08 Novembre 2025
