Camera di Commercio offre a venti aziende del territorio il corso di “Energy Specialist”

Camera di Commercio di Varese seleziona 20 imprese locali cui offrire, gratuitamente, il percorso di formazione “Energy Specialist: efficienza energetica e risparmio energetico”.

Titolari, soci o dipendenti di micro, piccole e medie imprese, con sede legale o unità operativa in provincia di Varese, possono fare richiesta entro il 4 dicembre per aderire. Prendendo parte all’iniziativa sarà possibile sviluppare le competenze necessarie per fare scelte consapevoli per la propria azienda e interagire in modo competente con consulenti ed esperti esterni, nonché a cogliere le opportunità che il mercato offre.

Al termine del percorso, infatti, i partecipanti saranno in grado di elaborare un piano d’azione per implementare soluzioni di efficienza energetica all’interno di un’organizzazione, contribuendo alla sostenibilità e all’ottimizzazione dei consumi energetici.

Tra dicembre 2025 e marzo 2026, attraverso webinar, sarà possibile incrementare le proprie conoscenze dei principi fondamentali dell’efficienza energetica, analizzando le tecnologie e le strategie più efficaci per migliorarla. La formazione prevede, inoltre,due project work, in presenza, per sperimentare sul campo come realizzare una diagnosi energetica su un caso reale e simulare il processo di accesso ai finanziamenti: dalla ricerca e dall’analisi dei bandi per la transizione green fino alla presentazione della domanda.

L’iniziativa rientra tra le misure adottate da Camera di Commercio di Varese per favorire il rafforzamento delle competenze sulle tematiche Environmental, Social, Governance (ESG) e più in generale nell’ambito della sostenibilità.

Tutti i dettagli per aderire alla selezione “Energy Specialist: efficienza energetica e risparmio energetico” sono disponibili sul sito camerale nella sezione contributi.