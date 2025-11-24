Cammelli di sfoglia e falò di sant’Antonio: la Lega di Varese presenta gli emendamenti al bilancio che non ti aspetti

In occasione della sessione di bilancio del consiglio comunale, prevista per metà dicembre, i consiglieri della Lega di Varese hanno presentato una serie di emendamenti per sostenere e valorizzare le tradizioni e le peculiarità del territorio varesino.

E alcuni di essi affrontano «Quelle che ritengo particolarmente significative per l’identità della nostra comunità e per la promozione delle tipicità locali, troppo a lungo non adeguatamente valorizzate» ha sottolineato il Segretario della Lega Varese Marco Bordonaro.

Gli emendamenti includono, per esempio, misure dedicate alla promozione del cammello di sfoglia varesino, prodotto di pasticceria profondamente radicato nella tradizione cittadina e ormai apprezzato anche oltre i confini comunali. «La tutela e la valorizzazione di questa specialità, amata da residenti e visitatori, passa anche attraverso iniziative mirate, come l’installazione di luminarie tematiche e l’istituzione di un concorso volto a premiare il cammello più buono, più bello e più creativo – prosegue il Segretario – È compito dell’amministrazione comunale sostenere ogni potenzialità del territorio, contribuendo a consolidare tradizioni che rappresentano un patrimonio identitario della città ma anche, nel suo piccolo, un volano di sviluppo».

Un secondo gruppo di emendamenti riguarda il falò di Sant’Antonio, evento clou della comunità varesina. Le proposte prevedono, tra le altre misure, la gratuità della sosta nei parcheggi multipiano durante la manifestazione e l’attivazione di iniziative di comunicazione finalizzate a favorire la massima partecipazione della cittadinanza ma anche di turisti e visitatori.

«La valorizzazione delle nostre tradizioni costituisce un obiettivo strategico per lo sviluppo culturale e turistico di Varese. Gli emendamenti presentati vanno in questa direzione e auspichiamo che vengano accolti, affinché tali elementi identitari possano essere adeguatamente riconosciuti e promossi» aggiunge Stefano Angei, vicecapogruppo della lega in consiglio comunale e primo firmatario delle proposte. Gli emendamenti verranno discussi nella prossima sessione di bilancio.