Campionati Europei di Canottaggio: si cercano sponsor per “ERCH 2026”
Il Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio ha pubblicato l’Avviso Pubblico. Le proposte dovranno pervenire entro le entro le ore 16 del giorno Venerdì 28 Febbraio 2026
Il Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione dei Campionati Europei di Canottaggio “ERCH 2026” che si terranno a Varese dal 30 luglio al 2 agosto 2026.
“La ricerca di sponsorizzazioni è fondamentale per la sostenibilità e la realizzazione di eventi di così grande prestigio e impegno per tutta la città di Varese e per il movimento Canottaggio. Nel corso degli anni diverse realtà ed aziende hanno dimostrato vicinanza e sostegno al Comitato Organizzatore risultando determinanti nella realizzazione degli stessi”, si legge nell’avviso.
Le proposte dovranno pervenire entro le entro le ore 16 del giorno Venerdì 28 Febbraio 2026 all’indirizzo: Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio, via Lungolago dei Canottieri, 21 21100 Varese (consegna a mano dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 18 o tramite raccomandata AR). Questo il link diretto per accedere al bando: CLICCA QUI
