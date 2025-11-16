Ciceri: “Niente trionfalismi. Speriamo che questa vittoria scacci le paure”

VARESE – SANREMESE 3-2 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Niente trionfalismi, perché è solo una vittoria in un periodo difficile, però penso sia completamente meritata. I ragazzi oggi ci hanno creduto più di chiunque fosse allo stadio, e io con loro: non poteva andare ancora una volta nel modo sbagliato. Tra pali, occasioni sprecate e una partita giocata in condizioni estreme, sarebbe stato ingiusto. Invece hanno tirato fuori l’energia residua che avevano dentro. Già sul 2-1, guardando come è ripartito Cogliati, con quella giocata personale, si capiva che non era finita per questo gruppo. Poi ci sono state due situazioni, l’arco perfetto e la pulizia balistica di Tentoni, che ci hanno restituito ciò che meritiamo. Poco, ancora poco: non è niente, ma per me è una gioia altissima, perché poter essere con questa squadra per me è un valore enorme».

CICERI 2: «Sì, rimangono due leggerezze difensive che stavamo pagando caro, ancora una su palla inattiva. Speriamo che questo successo scacci via paure e psicosi, perché adesso ogni calcio d’angolo ci mette apprensione: se restiamo in tre soffriamo, se portiamo tutti in area soffriamo lo stesso. Eravamo coperti e abbiamo preso comunque gol. È un momento in cui paghiamo ogni disattenzione, mentre la Sanremese nella sua area ha commesso diversi errori ma noi non riuscivamo a segnare. Sul tiro di Tentoni, sinceramente, mi sembrava fuori: in questo periodo non entrava mai niente, avevo già visto la traversa e la parte alta della rete. Poi la liberazione: era ciò che aspettavamo da troppo tempo, per ripagare la società, la gente e i sacrifici dei ragazzi. Oggi, finalmente, l’abbiamo fatta girare. Con chi giochiamo la prossima? Valenzana? Bene, lo scopro ora: questa settimana siamo stati completamente focalizzati su questa partita».

MANUEL COSTANTE (giocatore Varese): Partiamo da inizio settimana, ci siamo stretti e cercato di fare gruppo per tornare a fare risultato. Oggi ho segnato io ma non è importante, sono contento ma ovviamente quello che contava era il risultato della squadra. La dedica va a tutta Varese, a tutti i compagni, famiglia e compagna.

WILLY OSUJI (giocatore Sanremese): Dispiace per come è finita, torneremo a casa e penseremo con il mister a cosa non ha funzionato. Fare due gol qui è speciale, ho tanti ricordi speciali come il mio primo gol contro il Foligno da 30 metri. Ogni volta la sento sempre come casa mia. Stiamo giocando senza punte, il mister è bravo perché cerca di adattare i ruoli e così facciamo tutti.

