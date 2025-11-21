“Cinque Secondi” di Paolo Virzì apre il nuovo ciclo di Cinevillaggio al Multisala Impero

Torna Cinevillaggio, la rassegna cinematografica solidale organizzata a sostegno del Villaggio del Fanciullo di Morosolo. L’appuntamento è per lunedì 15 dicembre alle ore 20.30 al Multisala Impero di Varese, con la proiezione del film “Cinque Secondi” diretto da Paolo Virzì.

Un film tra isolamento e rinascita

Protagonista della pellicola è Adriano Sereni, interpretato da Valerio Mastandrea, uomo burbero e solitario che vive in auto-esilio nelle stalle di Villa Guelfi. Il suo isolamento viene incrinato dall’arrivo di un gruppo di giovani che vuole riportare in vita i vigneti della tenuta confinante.

Adriano tenta inizialmente di allontanarli, ma l’interesse di Matilde (Galatea Bellugi), nipote dell’ultimo conte Guelfi, nei confronti della sua storia personale dà inizio a un rapporto inaspettato. Col tempo, il muro di diffidenza si sgretola e si costruisce un legame fragile ma autentico tra generazioni e sensibilità diverse.

Completano il cast Valeria Bruni Tedeschi e Ilaria Spada, in un film che unisce tenerezza e ironia, solitudine e rinascita.

Solidarietà e auguri di Natale

Come da tradizione, l’intero ricavato della serata sarà devoluto al Villaggio del Fanciullo di Morosolo, a sostegno delle sue attività educative e sociali. Un’occasione per godersi un bel film e contribuire a un progetto importante.

E non mancherà un momento conviviale per scambiarsi gli auguri di Natale tra amici e sostenitori della rassegna.

Info e prenotazioni

Per partecipare alla serata è possibile prenotare contattando il numero 348-77.52.555.