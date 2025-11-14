Confapi Varese, dodici imprese raccontano la loro storia

Si è svolta giovedì 13 novembre, al Capolago Hotel di Varese, la prima edizione di Confapi AnniverStories, l’evento con cui Confapi Varese ha voluto rendere omaggio alla storia, al valore e al contributo delle imprese associate che da anni — in alcuni casi da quasi due secoli — rappresentano un pilastro del tessuto economico del territorio.

La serata è stata il punto di arrivo di un percorso iniziato la scorsa estate, che ha portato l’Associazione a visitare 12 aziende per raccoglierne storie, valori, immagini e testimonianze autentiche. Un progetto narrativo che ha dato vita a una serie di video dedicati, presentati per la prima volta durante l’evento, e che rappresentano un vero e proprio ritratto collettivo della comunità produttiva varesina.

Le imprese coinvolte — Casagrande Ingranaggi, DO & CO, FCE Gomma, Fondazione Renato Piatti Onlus, Gruppo Zenith Alpha, Madefrigor, Mascioni Organi, Lanson, Nastro & Nastro, Officine Meccaniche Zema, Saponificio Varesino e ST BlowMoulding — spaziano da settori estremamente diversi: dalla meccanica alla saponificazione, dagli organi musicali al food service, passando per manifattura, servizi e innovazione.

Un mosaico di esperienze che copre un raggio geografico da Monza a Germignaga, imprese associate a Confapi Varese dal 1960 al 2021, e realtà con storie che vanno da 25 a 196 anni di attività, in gran parte a conduzione familiare e spesso guidate da più generazioni.



Il messaggio del Presidente Marco Tenaglia

Nel suo intervento, il Presidente di Confapi Varese Marco Tenaglia ha sottolineato il valore simbolico e identitario di AnniverStories: “Questa sera non celebriamo semplicemente dei numeri — 25, 50, 196 anni — ma le persone, le idee e la tenacia che hanno permesso alle nostre imprese di attraversare decenni, cambiamenti, crisi e rinascite.”

Tenaglia ha ricordato come AnniverStories sia il risultato di un progetto corale, non un appuntamento isolato:

“Abbiamo iniziato questo viaggio la scorsa estate, entrando nelle aziende, ascoltando storie di famiglie, di innovazione, di passaggi generazionali. Ogni video che vedremo è una testimonianza viva del nostro territorio.”

Un filo conduttore, quello della resilienza e dell’eccellenza, che attraversa tutti i settori rappresentati: “Da chi lavora il metallo a chi costruisce organi musicali, da chi produce sapone a chi si occupa di servizi: ogni impresa rappresenta un volto diverso della stessa anima — quella del saper fare, del costruire valore con le proprie mani e la propria testa.”

Ampio spazio anche al ruolo delle imprese familiari: “In molte di queste aziende i cognomi si ripetono, ma le idee cambiano e crescono. È questa la vera continuità: mantenere le radici, ma guardare avanti con occhi nuovi”. E, infine, un richiamo alla coesione territoriale: “Da Germignaga a Monza, da chi è con noi dal 1960 a chi si è associato solo pochi anni fa, emerge un tratto comune: la volontà di esserci, di contribuire al futuro del nostro territorio.”

Tenaglia ha concluso con uno sguardo verso il futuro di Confapi Varese: “Queste imprese ci ricordano che la competitività nasce dalla passione, ma anche dal coraggio di innovare. Ed è qui che Confapi Varese vuole essere: accanto a chi costruisce futuro, ogni giorno. Le vostre storie sono le nostre. Stasera le celebriamo, ma da domani continueremo a scriverle insieme.”

AnniverStories si pone dunque come un format destinato a crescere, un modo nuovo e coinvolgente per raccontare la forza delle imprese e l’identità del tessuto produttivo locale.

Attraverso immagini, testimonianze e racconti, la serata ha dato voce al vero motore dello sviluppo economico: le persone.