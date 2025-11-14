Confini materiali e immateriali nelle dirette di Radio Materia di venerdì
Appuntamento in diretta alle 16,30 con l'associazione che tende una mano a chi è più fragile offrendo servizi di orientamento e supporto che siano stranieri o italiani. Alle 18 parleremo di esperienze pre morte con Elisa Origi
Oggi, venerdì, Radio Materia parte da Varese per andare Oltreconfine, in tutti i sensi. L’appuntamento delle 16,30 con Soci All Time, infatti, vedrà protagonista l’associazione che apre la Città Giardino al mondo grazie ad un paziente e continuo lavoro per favorire l’integrazione degli stranieri. Alle 18, invece, intervisteremo Elisa Origi, autrice di un libro che racconta una storia reale di pre-morte e indaga un tema che da un lato spaventa e dall’altro affascina, rincorrendo la domanda eterna dell’uomo su cosa c’è dopo la fine della nostra vita terrena.
Soci All Time
Grazie a Varese Oltreconfine molte persone che approdano dopo un lungo viaggio alla ricerca di un posto migliore dove vivere, passano da questa realtà che offre un supporto a chi lo necessita per alleviare l’ansia e la paura di non riuscire a relazionarsi con una nuova realtà sociale.
L’associazione è uno sportello informativo per i cittadini stranieri ed italiani che necessitano di una guida socio-culturale, di orientamento in particolare nell’ambito lavorativo. La nostra è un’associazione multiculturale e ciò è importante per poter dialogare ed entrare in contatto con persone di culture diverse. Lo sportello fornisce ascolto, accoglienza e orientamento per tutte le persone che vivono situazioni di disagio.
Chi l’avrebbe mai detto
Alle 18 invece ci spingeremo al confine che divide la vita dalla morte con Elisa Origi, autrice del libro “Il battito periodico delle palpebre” che racconta una storia reale di pre-morte con grande delicatezza e profondità. Insieme ad Elisa ci sarà anche Luciano Cefariello che la segue nelle sue presentazioni anche come voce narrante.
Per conoscere i volontari dell’associazione e la storia di Elisa, appuntamento su www.radiomateria.it.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE
