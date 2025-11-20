Consiglio comunale a Gallarate il 25 novembre: all’ordine del giorno bilancio e futuro dell’ospedale
Urbanistica e bilancio protagoniste nella nuova seduta dopo quella di inizio novembre
Il presidente del consiglio comunale di Gallarate, Marco Colombo, ha convocato una nuova seduta dell’assemblea cittadina per martedì 25 novembre 2025 alle ore 20.45, nella Sala consiliare di largo Camussi 5 (la foto è d’archivio).
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è depositata dalla giornata del 20 novembre, a disposizione dei consiglieri presso la sala dei Capigruppo e la Segreteria generale.
La seduta si aprirà come sempre con lo spazio iniziale riservato alle comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, della giunta e dei consiglieri comunali, seguito dal “question time”, il momento delle interrogazioni a risposta immediata.
Il Consiglio è chiamato poi ad adottare il nuovo piano dedicato alla suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, strumento obbligatorio per la pianificazione urbanistica e la tutela ambientale. Porta il punto Sandro Rech, assessore all’urbanistica.
L’assemblea discuterà la promozione dell’accordo di programma finalizzato alla “valorizzazione e rigenerazione urbana delle aree dell’attuale presidio ospedaliero”, in previsione dell’ampia dismissione del Sant’Antonio Abate, che ha tenuto banco negli ultimi due anni.
Cosa resterà in centro a Gallarate quando si realizzerà l’ospedale unico
Prevista poi la discussione e l’approvazione della terza variazione al bilancio triennale, presentata dall’assessore deputato, Corrado Canziani.
In chiusura, la giunta presenterà al Consiglio il Documento unico di programmazione (Dup) e il nuovo bilancio di previsione, con i relativi allegati. Anche in questo caso il relatore sarà Corrado Canziani.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.