Controlli della Polfer a Saronno e Caronno Pertusella, fermato un 18enne con eroina e cocaina
Nella stessa zona gli agenti hanno fermato anche due uomini di 25 e 41 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano e con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, truffa e violazioni in materia di immigrazione
Nella serata del 13 novembre un’operazione mirata della Polizia Ferroviaria ha portato all’arresto di un giovane di 18 anni per detenzione ai fini di spaccio, in concorso con altri due uomini denunciati a piede libero. L’intervento è scattato durante un servizio antidroga effettuato dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Milano e del Posto Polfer di Milano Bovisa, impegnati nel monitoraggio delle stazioni di Saronno e Caronno Pertusella.
Durante i controlli, i poliziotti hanno individuato un’area di spaccio nella zona boschiva adiacente alla stazione di Caronno Pertusella. Alla vista degli agenti, un soggetto ha tentato di fuggire, liberandosi di un borsello. Il giovane, un diciottenne tunisino, è stato bloccato dopo pochi istanti. Nel borsello sono stati trovati un bilancino di precisione, 494 euro in banconote di piccolo taglio e diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti: 21,3 e 16,5 grammi di eroina, oltre a due dosi di cocaina del peso di 9 e 0,5 grammi.
Nella stessa area gli agenti hanno fermato anche due connazionali dell’arrestato, di 25 e 41 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano e con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, truffa e violazioni in materia di immigrazione. I due sono stati trovati in possesso di ulteriore denaro contante e di due dosi di cocaina (0,7 e 0,2 grammi).
Per il 18enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. I due complici, invece, sono stati denunciati a piede libero per lo stesso reato. L’operazione conferma l’attenzione della Polizia Ferroviaria verso le aree sensibili del nodo ferroviario lombardo, spesso teatro di attività illecite legate allo spaccio.
