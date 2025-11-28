Corruzione e appalti, perquisizioni e indagini disposte dalla Procura di Novara

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Novara, su delega della Procura della Repubblica, nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di quattro soggetti indagati per reati contro la Pubblica Amministrazione.

L’indagine, avviata nel 2024, coinvolge un ingegnere e due geometri in servizio presso la Sezione ANAS di Cameri, oltre a un architetto di un noto studio professionale di Milano, specializzato in progetti di logistica e Data Center.

Secondo l’ipotesi accusatoria – ancora al vaglio in fase preliminare – agli indagati vengono contestati plurimi episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Le risultanze investigative ipotizzano un meccanismo sistematico di asservimento della funzione pubblica, con i dipendenti ANAS che avrebbero agevolato e accelerato pratiche amministrative di loro competenza a beneficio dei progetti seguiti dallo studio milanese nei territori di Novara, Trecate e Cameri.

Il presunto accordo corruttivo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, non prevedeva soltanto denaro contante, ma anche utilità indirette, tramite il pagamento di fatture da parte dello studio professionale per l’acquisto di arredi di pregio destinati a uno dei funzionari pubblici coinvolti.

Le operazioni di polizia giudiziaria hanno permesso di sequestrare 2090 euro in contanti, occultati in una busta sotto il letto di uno degli indagati, oltre a numerosi smartphone, computer, supporti informatici e appunti manoscritti. Un materiale ritenuto cruciale per proseguire l’attività investigativa e ricostruire nel dettaglio i flussi finanziari e i rapporti tra i funzionari e il professionista privato.

Le indagini proseguono per definire l’esatta portata del presunto sistema corruttivo.