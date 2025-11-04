Corteo e memoria ad Albizzate: i ragazzi ricordano il significato del 4 Novembre

Varese News

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle scuole primarie (classi quarte e quinte) di Albizzate e Valdarno e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che hanno preso parte al corteo e ai momenti commemorativi.

albizzate 4 novembre

Questa mattina, nel cortile del Municipio di Albizzate, è partito il corteo per la cerimonia per il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza delle autorità, delle associazioni d’arma e di numerosi cittadini.

Dopo il ritrovo presso il Comune, il corteo ha raggiunto il monumento ai caduti, dove è stata deposta una corona d’alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la vita per la patria. La cerimonia è proseguita con la benedizione e gli interventi delle autorità civili e militari, accompagnati dai canti e dalle letture preparate dagli studenti.

albizzate 4 novembre

Pubblicato il 04 Novembre 2025
