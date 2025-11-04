Corteo e memoria ad Albizzate: i ragazzi ricordano il significato del 4 Novembre
Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle scuole primarie (classi quarte e quinte) di Albizzate e Valdarno e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che hanno preso parte al corteo e ai momenti commemorativi.
Questa mattina, nel cortile del Municipio di Albizzate, è partito il corteo per la cerimonia per il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza delle autorità, delle associazioni d’arma e di numerosi cittadini.
Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle scuole primarie (classi quarte e quinte) di Albizzate e Valdarno e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che hanno preso parte al corteo e ai momenti commemorativi.
Dopo il ritrovo presso il Comune, il corteo ha raggiunto il monumento ai caduti, dove è stata deposta una corona d’alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la vita per la patria. La cerimonia è proseguita con la benedizione e gli interventi delle autorità civili e militari, accompagnati dai canti e dalle letture preparate dagli studenti.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.