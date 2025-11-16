Cosa leggono i varesini quando piove: decine di suggerimenti dai lettori di VareseNews

Quando fuori piove, non c’è nulla di meglio che rifugiarsi tra le pagine di un libro. Lo sanno bene i lettori di VareseNews, che in una giornata di pioggia hanno risposto alla nostra domanda su Facebook all’invito a condividere i titoli da leggere in una giornata di pioggia. Ne è uscito un elenco ricchissimo e vario: una vera mappa della lettura che racconta gusti, passioni e curiosità di chi abita (o segue) il nostro territorio.

Tra i titoli segnalati spiccano autori italiani e internazionali, libri appena pubblicati e classici intramontabili. Ecco una selezione dei consigli arrivati:

La bugia dell’orchidea di Donato Carrisi

La regola dell’ortica di Nunzia Scalzo

Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin

Quando i fiori avranno tempo per me di Sara Gambazza

Un libro qualunque di Valentina D’Urbano

Neve di Maxence Fermine

Il libro della speranza di Jane Goodall

Il pane non può aspettare di Buffa (ambientato a Castello Cabiaglio)

Solo la pioggia di Andrej Longo

Un amore socialista di Pierfrancesco De Robertis

Il tailleur grigio di Andrea Camilleri

Germinale di Émile Zola e Carlotta a Weimar di Thomas Mann

La mia vita controvento di Reinhold Messner

Un anno sull’altopiano di Emilio Lussu

Il terzo poliziotto di Flann O’Brien

Il mondo con i tuoi occhi di Anna Maria Sepe

Tanta ancora vita di Viola Ardone (diverse le persone che lo hanno consigliato)

Quasi finito di Alba de Céspedes

Le infinite strade della Vespa di Lorenzo Franchini

La sconosciuta del ritratto di Camille de Peretti

Mister Ignis di Gianni Spartà

La collana di cristallo di Cristina Caboni

Pancreas di Giobbe Covatta

Destinatario sconosciuto di Kressmann Taylor

Ombre sullo Hudson di Isaac B. Singer

Anna della pioggia di Michela Murgia

La domestica a ore di Sveva Casati Modignani

Mitzi, dalla collana “La biblioteca delle signorine” (ed. Salani, 1925-1935)

Il condominio letterario di Giulia Nicora

El Alamein 1933-1962 di Paolo Caccia Dominioni

Il libro segreto di Dante di Francesco Fioretti

Cuore nero di Silvia Avallone

Indivisibili di Riley Harper

Battiti… Borg di Gianluca Bacchi

Il duca per me di Irina Rose

Le stazioni delle chiocciole di Jacopo De Michelis

E non mancano gli autori che suggeriscono i propri testi, come Elisabetta Cifaldi con La farfalla donna e Il mio viaggio, o chi segnala volumi ormai introvabili ma preziosi, come Mitzi della collana storica Salani.

Tra ironia, spiritualità e introspezione, si conferma che la pioggia può essere il miglior pretesto per fermarsi e leggere. Una dimostrazione, ancora una volta, che la nostra community ha mille voci… e molte pagine da sfogliare.