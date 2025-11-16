Varese News

Cultura

Cosa leggono i varesini quando piove: decine di suggerimenti dai lettori di VareseNews

Dalla narrativa contemporanea ai grandi classici, passando per gialli, poesia e biografie: ecco le letture scelte dalla nostra community per un pomeriggio piovoso

Leggere libri

Quando fuori piove, non c’è nulla di meglio che rifugiarsi tra le pagine di un libro. Lo sanno bene i lettori di VareseNews, che in una giornata di pioggia hanno risposto alla nostra domanda su Facebook all’invito a condividere i titoli da leggere in una giornata di pioggia. Ne è uscito un elenco ricchissimo e vario: una vera mappa della lettura che racconta gusti, passioni e curiosità di chi abita (o segue) il nostro territorio.

Galleria fotografica

Cosa leggono i varesini quando piove: decine di suggerimenti dai lettori di VareseNews 4 di 22
tempo libero generica
tempo libero generica
tempo libero generica
tempo libero generica

Tra i titoli segnalati spiccano autori italiani e internazionali, libri appena pubblicati e classici intramontabili. Ecco una selezione dei consigli arrivati:

  • La bugia dell’orchidea di Donato Carrisi

  • La regola dell’ortica di Nunzia Scalzo

  • Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin

  • Quando i fiori avranno tempo per me di Sara Gambazza

  • Un libro qualunque di Valentina D’Urbano

  • Neve di Maxence Fermine

  • Il libro della speranza di Jane Goodall

  • Il pane non può aspettare di Buffa (ambientato a Castello Cabiaglio)

  • Solo la pioggia di Andrej Longo

  • Un amore socialista di Pierfrancesco De Robertis

  • Il tailleur grigio di Andrea Camilleri

  • Germinale di Émile Zola e Carlotta a Weimar di Thomas Mann

  • La mia vita controvento di Reinhold Messner

  • Un anno sull’altopiano di Emilio Lussu

  • Il terzo poliziotto di Flann O’Brien

  • Il mondo con i tuoi occhi di Anna Maria Sepe

  • Tanta ancora vita di Viola Ardone (diverse le persone che lo hanno consigliato)

  • Quasi finito di Alba de Céspedes

  • Le infinite strade della Vespa di Lorenzo Franchini

  • La sconosciuta del ritratto di Camille de Peretti

  • Mister Ignis di Gianni Spartà

  • La collana di cristallo di Cristina Caboni

  • Pancreas di Giobbe Covatta

  • Destinatario sconosciuto di Kressmann Taylor

  • Ombre sullo Hudson di Isaac B. Singer

  • Anna della pioggia di Michela Murgia

  • La domestica a ore di Sveva Casati Modignani

  • Mitzi, dalla collana “La biblioteca delle signorine” (ed. Salani, 1925-1935)

  • Il condominio letterario di Giulia Nicora

  • El Alamein 1933-1962 di Paolo Caccia Dominioni

  • Il libro segreto di Dante di Francesco Fioretti

  • Cuore nero di Silvia Avallone

  • Indivisibili di Riley Harper

  • Battiti… Borg di Gianluca Bacchi

  • Il duca per me di Irina Rose

  • Le stazioni delle chiocciole di Jacopo De Michelis

E non mancano gli autori che suggeriscono i propri testi, come Elisabetta Cifaldi con La farfalla donna e Il mio viaggio, o chi segnala volumi ormai introvabili ma preziosi, come Mitzi della collana storica Salani.

Tra ironia, spiritualità e introspezione, si conferma che la pioggia può essere il miglior pretesto per fermarsi e leggere. Una dimostrazione, ancora una volta, che la nostra community ha mille voci… e molte pagine da sfogliare.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Cosa leggono i varesini quando piove: decine di suggerimenti dai lettori di VareseNews 4 di 22
tempo libero generica
tempo libero generica
tempo libero generica
tempo libero generica

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.