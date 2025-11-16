Cosa leggono i varesini quando piove: decine di suggerimenti dai lettori di VareseNews
Dalla narrativa contemporanea ai grandi classici, passando per gialli, poesia e biografie: ecco le letture scelte dalla nostra community per un pomeriggio piovoso
Quando fuori piove, non c’è nulla di meglio che rifugiarsi tra le pagine di un libro. Lo sanno bene i lettori di VareseNews, che in una giornata di pioggia hanno risposto alla nostra domanda su Facebook all’invito a condividere i titoli da leggere in una giornata di pioggia. Ne è uscito un elenco ricchissimo e vario: una vera mappa della lettura che racconta gusti, passioni e curiosità di chi abita (o segue) il nostro territorio.
Tra i titoli segnalati spiccano autori italiani e internazionali, libri appena pubblicati e classici intramontabili. Ecco una selezione dei consigli arrivati:
-
La bugia dell’orchidea di Donato Carrisi
-
La regola dell’ortica di Nunzia Scalzo
-
Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin
-
Quando i fiori avranno tempo per me di Sara Gambazza
-
Un libro qualunque di Valentina D’Urbano
-
Neve di Maxence Fermine
-
Il libro della speranza di Jane Goodall
-
Il pane non può aspettare di Buffa (ambientato a Castello Cabiaglio)
-
Solo la pioggia di Andrej Longo
-
Un amore socialista di Pierfrancesco De Robertis
-
Il tailleur grigio di Andrea Camilleri
-
Germinale di Émile Zola e Carlotta a Weimar di Thomas Mann
-
La mia vita controvento di Reinhold Messner
-
Un anno sull’altopiano di Emilio Lussu
-
Il terzo poliziotto di Flann O’Brien
-
Il mondo con i tuoi occhi di Anna Maria Sepe
-
Tanta ancora vita di Viola Ardone (diverse le persone che lo hanno consigliato)
-
Quasi finito di Alba de Céspedes
-
Le infinite strade della Vespa di Lorenzo Franchini
-
La sconosciuta del ritratto di Camille de Peretti
-
Mister Ignis di Gianni Spartà
-
La collana di cristallo di Cristina Caboni
-
Pancreas di Giobbe Covatta
-
Destinatario sconosciuto di Kressmann Taylor
-
Ombre sullo Hudson di Isaac B. Singer
-
Anna della pioggia di Michela Murgia
-
La domestica a ore di Sveva Casati Modignani
-
Mitzi, dalla collana “La biblioteca delle signorine” (ed. Salani, 1925-1935)
-
Il condominio letterario di Giulia Nicora
-
El Alamein 1933-1962 di Paolo Caccia Dominioni
-
Il libro segreto di Dante di Francesco Fioretti
-
Cuore nero di Silvia Avallone
-
Indivisibili di Riley Harper
-
Battiti… Borg di Gianluca Bacchi
-
Il duca per me di Irina Rose
-
Le stazioni delle chiocciole di Jacopo De Michelis
E non mancano gli autori che suggeriscono i propri testi, come Elisabetta Cifaldi con La farfalla donna e Il mio viaggio, o chi segnala volumi ormai introvabili ma preziosi, come Mitzi della collana storica Salani.
Tra ironia, spiritualità e introspezione, si conferma che la pioggia può essere il miglior pretesto per fermarsi e leggere. Una dimostrazione, ancora una volta, che la nostra community ha mille voci… e molte pagine da sfogliare.
