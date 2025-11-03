Cresce il Controllo di Vicinato nei quartieri di Varese di Avigno e Velate: otto gruppi già attivi
Mercoledì 19 novembre alle 20.45 una nuova serata informativa ad Avigno dedicata alla prevenzione delle truffe, aperta a tutta la cittadinanza
È partito da una semplice riunione tra curiosi, il 26 marzo 2025 a Velate, ed è diventato in pochi mesi un progetto concreto, partecipato e in continua espansione. Parliamo del Controllo di Vicinato nei quartieri di Avigno e Velate a Varese, un’iniziativa promossa in collaborazione con le Forze dell’Ordine e il Comune di Varese per rafforzare la sicurezza locale attraverso l’osservazione attiva e consapevole da parte dei cittadini.
Dalla curiosità alla rete: com’è nato il progetto
Il primo incontro informale a Velate ha visto un gruppo di cittadini riunirsi per informarsi e discutere sul significato e sulle possibilità del Controllo di Vicinato. Un secondo momento pubblico si è tenuto poi il 13 maggio ad Avigno, alla presenza della Polizia Locale, per introdurre ufficialmente il progetto alla cittadinanza dei due quartieri.
Durante i mesi estivi il percorso si è strutturato e sono nati i primi gruppi locali. Oggi se ne contano già otto attivi tra Avigno e Velate, con altri in fase di avvio.
Cos’è (e cosa non è) il Controllo di Vicinato
L’iniziativa si basa su un modello collaudato di collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine: i residenti si organizzano in gruppi per osservare e segnalare eventuali comportamenti sospetti, senza mai sostituirsi alle autorità.
Non si tratta di ronde né di “sceriffi fai-da-te”, ma di costruire una rete di attenzione e solidarietà tra vicini. Non ci sono costi o impegni gravosi: solo una maggiore consapevolezza dell’ambiente in cui si vive. Più famiglie partecipano, più il progetto è efficace.
L’importanza della rete e dell’informazione
Ogni gruppo ha un proprio coordinatore, in contatto con gli altri referenti e con l’associazione ACDV, che funge da punto di riferimento nei rapporti con le Forze dell’Ordine. È anche in corso la distribuzione di una newsletter informativa, utile per aggiornamenti sulle attività e consigli pratici su prevenzione, furti e truffe.
Una serata per parlare di truffe: appuntamento il 19 novembre
Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 19 novembre alle 20.45 nella sala dell’oratorio ad Avigno, con una serata informativa sulla prevenzione delle truffe. L’incontro, organizzato dal coordinamento del Controllo di Vicinato di Avigno-Velate in collaborazione con la Polizia di Stato della Questura di Varese, è aperto a tutta la cittadinanza.
L’obiettivo è fornire strumenti concreti e conoscenze utili per difendersi, perché – come dicono gli organizzatori – «difendersi è possibile, grazie all’informazione e ad alcuni piccoli accorgimenti».
