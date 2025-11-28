D08 Gallarate-Gattico: chiuso per una notte il tratto Castelletto Ticino – Sesto Calende Vergiate

Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre 2025, la D08 Diramazione Gallarate-Gattico sarà interessata da una chiusura temporanea per lavori urgenti di ripristino a seguito di un incidente. Lo stop alla circolazione riguarderà il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, in direzione A8 Milano-Varese, con validità dalle 22:00 alle 6:00 del mattino successivo.

Le deviazioni consigliate

Durante la fascia oraria indicata, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino. I veicoli potranno utilizzare il percorso alternativo seguendo: la SS32, la SS33, in direzione Milano, per poi rientrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Il provvedimento è necessario per consentire in sicurezza interventi di ripristino dei danni causati da un sinistro stradale avvenuto nei giorni precedenti. Il gestore autostradale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica in loco e programmare eventuali itinerari alternativi.