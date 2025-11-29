Da Catania a Malnate: i 100 anni di Agata, la signora che porta la Sicilia nel cuore
Compleanno importante per una malnatese d'adozione, festeggiata dalla famiglia, dalla residenza dove abita e dall'amministrazione comunale
La città di Malnate e la residenza “La Nostra Casa Albergo” si preparano a celebrare un traguardo straordinario: i 100 anni della signora Agata Sorrentino, nata a Catania e da sempre profondamente legata alla sua amata terra, che continua a portare simbolicamente con sé anche qui, nella sua nuova casa malnatese.
Accanto a lei, in questo giorno speciale, ci saranno i suoi figli Rosanna e Ignazio, gli ospiti della struttura, il personale, gli amici più cari e le istituzioni locali, la sindaca Nadia Cannito, la vicesindaca Maria Croci e suor Jacqueline, che hanno voluto renderle omaggio per la sua energia, la sua dolcezza e la sua sorprendente vitalità. Il legame tra Agata e la residenza è nato l’11 gennaio 2024, quando per la prima volta visitò la struttura insieme alla figlia Rosanna.
Fu proprio Rosanna a raccontare quel giorno con parole che oggi risuonano ancora più significative: «In poche settimane aveva già costruito nuove relazioni, nuove abitudini, nuove passioni. Oggi la vedo serena, ringiovanita, curiosa come sempre: per la musica, per le attività, per i bambini che sono stati il suo grande amore in tanti anni da maestra».
Agata, con la sua voce vivace e il suo spirito lucidissimo, ha sempre descritto la Residenza come un luogo capace di regalarle bellezza e pace quotidiana: «È un’oasi di bellezza e serenità. Mi siedo spesso nella sala del biliardo e guardo quella piccola salita: mi riempie il cuore, e penso ingenuamente che possa accompagnarmi
nell’azzurro del cielo, portandomi in un bel posto».
Un pensiero che riflette la sua anima poetica, la stessa con cui affronta la vita a 100 anni: con meraviglia, con gratitudine e con quello spirito siciliano forte e solare che caratterizza ogni suo gesto.
La Residenza e la città di Malnate si uniscono dunque per festeggiare non solo un compleanno, ma una storia di vita intensa e luminosa, fatta di coraggio, trasformazioni e nuove appartenenze.
Agata è diventata in breve tempo una presenza preziosa: sempre partecipe, sempre sorridente, sempre pronta a incoraggiare chi le sta accanto con quell’energia che è la sua firma da un secolo.
La celebrazione del suo centesimo compleanno rappresenta per tutti un esempio di vitalità, di rinascita e di amore per la vita.
Auguri, Agata.
