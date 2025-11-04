Danze popolari dal mondo, a Saronno un corso aperto a tutti con l’associazione Anima e Core

Un viaggio tra i ritmi e i colori delle danze popolari internazionali: è la proposta dell’associazione culturale Anima e Core, che organizza un corso dedicato al ballo folk nella sede di viale Amendola 13 a Saronno.

La serata di presentazione con una prova gratuita è in programma per questa sera, martedì 4 novembre, dalle 20.00 alle 22.00, ed è aperta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle danze tradizionali di diversi paesi europei, dalla Francia alla Grecia, dai Balcani all’Irlanda, passando per l’Italia e la Scozia.

L’iniziativa vuole essere non solo un’esperienza di movimento, ma anche un’occasione per conoscere culture diverse attraverso il linguaggio del corpo e della musica. Come spiegano gli organizzatori: «Le danze e le musiche del mondo sono espressione dei popoli, dei loro ritmi e delle loro tradizioni, che diventano gesto e comunicazione».

A guidare le lezioni saranno Annalisa Campi e Luciano Rovelli, esperti in danze tradizionali. Il corso prevede quattro incontri, ogni martedì dalle 20.00 alle 21.30, a partire dall’11 novembre. Per l’avvio delle lezioni è previsto un numero minimo di 14/15 partecipanti.

La partecipazione alla lezione di prova è gratuita ma è gradita la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Michele al 366 4622219 o Luciano al 328 5505108.

