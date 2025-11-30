Decorazioni natalizie fatte a mano nel reparto di Ortopedia di Angera
Gli operatori socio-sanitari hanno decorato il reparto con origami realizzati a mano usando materiali semplici come carta, corda e bambù, creando un’atmosfera accogliente
Un gesto semplice ma pieno di significato ha trasformato il reparto di Ortopedia e Chirurgia dell’ospedale di Angera, al primo piano della struttura, in un piccolo angolo di festa e bellezza. A prendersi cura non solo dei pazienti, ma anche dell’atmosfera natalizia, è stato il personale OSS, che ha addobbato il reparto con una serie di originali decorazioni realizzate interamente a mano.
Addobbi fatti a mano con materiali di recupero
Gli operatori socio-sanitari hanno realizzato a casa, nel tempo libero, splendidi origami utilizzando carta, bambù, corda e altri materiali di recupero. Ogni decorazione è stata poi appesa in reparto, contribuendo a creare un ambiente accogliente e sereno, particolarmente importante in vista delle festività.
Un’iniziativa spontanea e condivisa
Non si tratta di un’iniziativa ufficiale, ma di un gesto spontaneo e condiviso dal gruppo di operatori che ogni giorno lavora a stretto contatto con pazienti e famiglie. La creatività si è unita all’attenzione verso il benessere delle persone ricoverate, dimostrando ancora una volta quanto il lato umano della sanità possa fare la differenza.
