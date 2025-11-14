Varese News

Varese Laghi

Diciottenne in bici investito su una strada sopra Nasca

L’incidente poco prima delle 17 in via Maltra

incidente luino ambulanza

Un ragazzo di 18 anni è stato investito in via Maltra, sopra l’abitato di Nasca, in territorio di Castelveccana.
L’incidente sulla strada secondaria è avvenuto poco prima delle 17: sul posto è intervenuta l’ambulanza del presidio di Luino insieme a un’auto medica.

Il ragazzo ha riportato ferite o traumi significativi, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, anche i carabinieri di Luino, per i necessari rilievi.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.