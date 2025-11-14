Diciottenne in bici investito su una strada sopra Nasca
L’incidente poco prima delle 17 in via Maltra
Un ragazzo di 18 anni è stato investito in via Maltra, sopra l’abitato di Nasca, in territorio di Castelveccana.
L’incidente sulla strada secondaria è avvenuto poco prima delle 17: sul posto è intervenuta l’ambulanza del presidio di Luino insieme a un’auto medica.
Il ragazzo ha riportato ferite o traumi significativi, ma non è in pericolo di vita.
Sul posto, anche i carabinieri di Luino, per i necessari rilievi.
