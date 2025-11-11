Domenica 16 novembre nella chiesa di Sant’Anna a Tradate incontro di preparazione al natale

Domenica 16 novembre 2025 presso la Chiesa di S. Anna di Tradate, frazione Ceppine, via Rosmini 1, si terrà, a partire dalle 14.30 per bambini e ragazzi (elementari e medie) e a partire dalle 15 per tutte le altre età, un incontro in preparazione del Natale. Il termine è previsto per le ore 17.

È un’iniziativa organizzata dall’Azione Cattolica del decanato di Tradate, in collaborazione con don Marco Ciniselli, vicario degli oratori di Tradate e il gruppo di animazione liturgica Holy Dance.

Quest’anno si sperimenterà un incontro per quasi tutte le età, con momenti specifici e momenti di condivisione intergenerazionale.

Bambini e ragazzi hanno iniziato da settembre un percorso di ACR, Azione Cattolica Ragazzi, intitolato “C’è spazio per te” dove la metafora è quella del viaggio interstellare verso il Pianeta dell’Accoglienza, un posto dove si vive in fraternità e serenità. Hanno sperimentato che per intraprendere questo viaggio è necessario prepararsi, raccogliere informazioni, allenarsi ad affrontare gli imprevisti che possono essere un problema ma, a ben guardare, un’opportunità.

In questa esperienza di ricerca, vissuta con modalità diverse a seconda dell’età, ci si farà aiutare anche dal coinvolgimento della gestualità e del corpo guidati da Cecilia e dal gruppo Holy Dance. Cecilia, medico, è maestra nello spiegare a bambini, ragazzi e adulti, come si prega e medita anche col corpo. Di conseguenza è bello poter sperimentare gli effetti benefici del combinare cuore, mente, corpo nel fare un’esperienza di ricerca e comunione.

L’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni scrivere a don Marco Ciniselli mail donmarco@parrocchieditradate.it