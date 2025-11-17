Don Cesare Zuccato è il nuovo parroco di Luino
La comunità si è ritrovata nella Chiesa Prepositurale per accogliere il nuovo parroco e prevosto
Domenica 16 novembre la Chiesa Prepositurale di Luino ha accolto la comunità riunita per l’ingresso di don Cesare Zuccato, che assume il ruolo di parroco e prevosto della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine”. La partecipazione dei fedeli ha accompagnato un momento significativo per la vita della parrocchia.
A presiedere la celebrazione è stato il vicario episcopale della zona pastorale II di Varese, don Franco Gallivanone, che ha ufficializzato l’inizio del nuovo incarico.
Alla funzione hanno preso parte anche le Autorità civili, tra cui il sindaco di Luino, Enrico Bianchi, presente per portare il saluto dell’amministrazione e testimoniare la vicinanza alla comunità parrocchiale.
