È morto l’anziano rimasto coinvolto nell’incidente frontale a Clivio

È deceduto nelle scorse ore l’uomo di 85 anni rimasto gravemente ferito nel pauroso incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 novembre lungo via Cantello, la Provinciale 3 che collega Baraggia di Viggiù al centro di Clivio. Si chiamava Carlo Genoria, residente a Clivio dove era molto conosciuto. Lo stesso sindaco di Clivio Giuseppe Galli esprime il cordolio della cittadinanza per la perdita.

L’anziano era stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, dove è spirato nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Lo schianto si era verificato poco dopo le 17, quando due auto provenienti da direzioni opposte si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto, particolarmente violento, aveva coinvolto anche un uomo di 54 anni, condotto in ospedale in codice giallo con ferite meno preoccupanti.

Sul posto erano intervenuti 118, con ambulanze e automedica, carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso avevano reso necessaria la chiusura temporanea della strada, provocando lunghe code e pesanti disagi al traffico in un orario già critico per il rientro dei frontalieri.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica del frontale per chiarire le responsabilità e capire cosa abbia portato allo scontro fatale in quel tratto tortuoso immerso nel verde. Non si esclude la possibilità di un malore occorso all’uomo alla guida del mezzo poichè non si registrano frenate nei pressi del sinistro.