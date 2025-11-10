Fermata a Clivio un’auto sospettata di essere coinvolta in una serie di furti in Valceresio
La polizia locale di Arcisate è intervenuta dopo la segnalazione del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso
La Polizia Locale di Arcisate ha fermato, il 24 ottobre scorso, un veicolo segnalato dal Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana (CCPD) di Chiasso, nell’ambito dei controlli del territorio.
Il mezzo, proveniente dalla Svizzera, era stato segnalato alle autorità italiane come sospetto.
Il fermo a Clivio
Dopo aver ricevuto la segnalazione, gli agenti di Arcisate hanno organizzato un’operazione con due auto civetta e quattro operatori per bloccare il veicolo in sicurezza.
Il fermo è avvenuto a Clivio: il mezzo è stato sequestrato e le persone a bordo sono state identificate. Tutto il materiale raccolto è stato messo a disposizione della Procura di Varese, che ora sta conducendo le indagini.
L’ipotesi di collegamenti con i furti in zona
Secondo i primi accertamenti, il veicolo potrebbe essere collegato a diversi furti in abitazione avvenuti negli ultimi giorni nella zona della Valceresio.
Negli ultimi tempi, infatti, si è registrato un aumento dei furti e le Polizie Locali dei vari comuni, insieme alla Squadra Mobile di Varese e ai Carabinieri, hanno intensificato i controlli per prevenire nuovi episodi.
Un lavoro di squadra tra Comuni e forze dell’ordine
L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra i Comandi di Polizia Locale dei Comuni della Valceresio, che da tempo lavorano insieme grazie a un accordo intercomunale. Questo permette agli agenti di intervenire anche al di fuori del proprio territorio, unendo le forze in caso di operazioni delicate o urgenti.
Le parole del comandante
«Questo intervento dimostra la prontezza e la capacità della nostra Polizia Locale di lavorare in sinergia con le altre forze di polizia, anche oltre confine – ha dichiarato il Commissario Capo Andrea Odoni, Comandante della Polizia Locale di Arcisate –. La sicurezza del territorio è frutto di una collaborazione costante e di un impegno quotidiano».
L’intervento conferma l’attenzione della Polizia Locale di Arcisate e la collaborazione con le forze di polizia italiane e svizzere per garantire sicurezza e legalità sul territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.