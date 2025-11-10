Fermata a Clivio un’auto sospettata di essere coinvolta in una serie di furti in Valceresio

La Polizia Locale di Arcisate ha fermato, il 24 ottobre scorso, un veicolo segnalato dal Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana (CCPD) di Chiasso, nell’ambito dei controlli del territorio.

Il mezzo, proveniente dalla Svizzera, era stato segnalato alle autorità italiane come sospetto.

Il fermo a Clivio

Dopo aver ricevuto la segnalazione, gli agenti di Arcisate hanno organizzato un’operazione con due auto civetta e quattro operatori per bloccare il veicolo in sicurezza.

Il fermo è avvenuto a Clivio: il mezzo è stato sequestrato e le persone a bordo sono state identificate. Tutto il materiale raccolto è stato messo a disposizione della Procura di Varese, che ora sta conducendo le indagini.

L’ipotesi di collegamenti con i furti in zona

Secondo i primi accertamenti, il veicolo potrebbe essere collegato a diversi furti in abitazione avvenuti negli ultimi giorni nella zona della Valceresio.

Negli ultimi tempi, infatti, si è registrato un aumento dei furti e le Polizie Locali dei vari comuni, insieme alla Squadra Mobile di Varese e ai Carabinieri, hanno intensificato i controlli per prevenire nuovi episodi.

Un lavoro di squadra tra Comuni e forze dell’ordine

L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra i Comandi di Polizia Locale dei Comuni della Valceresio, che da tempo lavorano insieme grazie a un accordo intercomunale. Questo permette agli agenti di intervenire anche al di fuori del proprio territorio, unendo le forze in caso di operazioni delicate o urgenti.

Le parole del comandante

«Questo intervento dimostra la prontezza e la capacità della nostra Polizia Locale di lavorare in sinergia con le altre forze di polizia, anche oltre confine – ha dichiarato il Commissario Capo Andrea Odoni, Comandante della Polizia Locale di Arcisate –. La sicurezza del territorio è frutto di una collaborazione costante e di un impegno quotidiano».

L’intervento conferma l’attenzione della Polizia Locale di Arcisate e la collaborazione con le forze di polizia italiane e svizzere per garantire sicurezza e legalità sul territorio.