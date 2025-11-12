Fiducia a tempo per mister Ciceri al Varese: con la Sanremese non si può più sbagliare

La sconfitta subita dal Varese a Gozzano è stata davvero brutta: anziché reagire con orgoglio, la squadra guidata da Andrea Ciceri è crollata, portando a casa la quinta sconfitta nelle ultime sei partite e sciogliendosi alle prime difficoltà . E forse è proprio questo l’elemento che preoccupa maggiormente in casa biancorossa, che ora attende una reazione di tutt’altro tipo nella prossima partita (in programma domenica 16 novembre al “Franco Ossola”, contro la Sanremese).

Fiducia a tempo per mister Ciceri

La società ha per ora confermato la fiducia ad Andrea Ciceri, ma si tratta di una fiducia a tempo, strettamente legata ai prossimi risultati (o addirittura al prossimo). Un ulteriore passo falso potrebbe dunque costare la panchina all’allenatore. Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti sul campo principale del centro sportivo delle Bustecche, tornando dunque alla normalità dopo la settimana di “esilio” sul campo in terra; esperimento che evidentemente non ha dato i frutti sperati. Fallito quel tentativo, ora si dovranno toccare le giuste corde per invertire la rotta negativa di questo ultimo periodo.

Cambio alla Juniores: Celestini per Ponti

La svolta è invece arrivata in casa Juniores: la formazione Under 19 biancorossa — che gioca “sotto età” rispetto alle concorrenti e occupa i bassifondi della classifica — ha subito un cambio di guida. Via Matteo Ponti, al suo posto prende il comando Costanzo Celestini. La scelta ha suscitato dibattito tra i tifosi biancorossi: Ponti è stato – e resta – un simbolo della società: entrato nel progetto nel 2019, divenuto leader della squadra in Terza Categoria, poi allenatore del settore giovanile e promosso alla Juniores questa estate. La società però ha deciso di cambiare e ha dunque affidato la conduzione della Under 19 a Celestini, che dallo scorso maggio era entrato nel club come direttore tecnico del settore giovanile. La società conta sull’esperienza di Celestini – ex giocatore che ha vinto lo scudetto e Coppa Italia a Napoli nel 1987 – per dare slancio al settore giovanile e alla Under 19. L’auspicio è che possa mettere a frutto il suo bagaglio tecnico e formativo per far crescere i giovani del vivaio biancorosso, con l’obiettivo di riportare prestazioni e risultati su livelli più rassicuranti.