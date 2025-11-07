Furti in aumento a Biandronno: i cittadini chiedono sicurezza e l’avvio dei Comitati di Prossimità

La preoccupazione per l’aumento dei furti in abitazione è ormai tangibile a Biandronno dove diverse famiglie si sono viste sottrarre denaro e preziosi, con le abitazioni messe completamente a soqquadro. Un clima di crescente inquietudine che trova voce anche sui social locali, dove da giorni si moltiplicano le segnalazioni e i racconti di episodi inquietanti.

Un incontro partecipato con i Carabinieri

A riportare il tema della sicurezza all’attenzione pubblica è stato l’incontro tenuto martedì 6 novembre presso il Centro Sociale Anziani di Cassinetta, dove il Luogotenente C.S. Indelicato ha parlato delle truffe agli anziani, offrendo consigli pratici per riconoscerle e difendersi. Ma tra i partecipanti, l’attenzione si è presto spostata anche sulla questione dei furti in abitazione. In molti, infatti, hanno espresso il timore che il fenomeno stia sfuggendo di mano, chiedendo risposte concrete e immediate.

La proposta: rilanciare i Comitati di Prossimità

A riaccendere il dibattito è stata anche la richiesta di alcuni cittadini di rilanciare il progetto dei Comitati di Prossimità, già presentato in sala consiliare a Biandronno lo scorso febbraio. Il progetto, elaborato con il contributo di consiglieri comunali e volontari, punta a coinvolgere i residenti nella cura condivisa degli spazi pubblici e nella segnalazione tempestiva di situazioni sospette, come strumento di prevenzione partecipata.

«Cominciare da poco, cominciare da chi è disposto a partire, senza forzature», si legge nello stralcio del progetto. Un’idea semplice, fondata sul principio che la sicurezza nasce anche dalla coesione e dall’attenzione reciproca tra vicini.

Il sindaco Porotti: “Sì al confronto e alla collaborazione”

Sollecitato sul tema, il sindaco di Biandronno Franco Porotti ha dichiarato: «La sicurezza è un tema che ci sta molto a cuore. Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini e siamo disponibili ad aprire un confronto concreto sul rilancio dei Comitati di Prossimità. Lavorare insieme, Comune, forze dell’ordine e cittadini, è il modo migliore per rispondere alle sfide del presente. Non possiamo fare tutto da soli, ma possiamo facilitare la partecipazione e la responsabilità condivisa».

Porotti ha annunciato che giovedì prossimo si recherà personalmente in Prefettura per firmare il patto d’intesa sul Controllo del Vicinato, un passaggio fondamentale che consentirà di avviare concretamente l’iter per la creazione del gruppo operativo sul nostro territorio.