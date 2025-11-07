Furto d’auto e inseguimento in autostrada da Lugano a Moleno: arrestati due diciottenni

Due giovani richiedenti asilo, uno di cittadinanza marocchina e uno algerina, sono stati arrestati nella serata di giovedì 7 novembre dopo un inseguimento iniziato a Viganello (Lugano) e conclusosi in autostrada all’altezza di Moleno. L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione del furto di un’automobile.

L’allarme è partito poco prima delle 19:30, quando è stato segnalato il furto di un’autovettura nel territorio di Viganello. La segnalazione ha attivato immediatamente un dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia cantonale, che ha coinvolto anche la Polizia della Città di Lugano, la Polizia comunale di Bellinzona e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

L’auto rubata è stata intercettata mentre transitava a Canobbio, in prossimità della galleria Vedeggio-Cassarate. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il veicolo ha accelerato tentando la fuga. Usciti dal tunnel, i fuggitivi hanno imboccato l’autostrada in direzione nord.

Bloccati a Moleno dopo l’inseguimento

L’inseguimento si è concluso in autostrada, all’altezza di Moleno, dove le forze dell’ordine sono riuscite a fermare il mezzo. A bordo vi erano due diciottenni: uno cittadino marocchino, l’altro cittadino algerino, entrambi richiedenti l’asilo e residenti oltre Gottardo.

I due sono stati fermati, interrogati e successivamente arrestati. A loro carico sono ipotizzati diversi reati, tra cui: furto e furto d’uso, impedimento di atti delle autorità, messa in pericolo della vita altrui, grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida senza autorizzazione.

Durante le operazioni di fermo, un agente è rimasto leggermente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che hanno prestato le prime cure e trasportato il poliziotto in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini sul caso proseguono sotto la direzione del Ministero pubblico.