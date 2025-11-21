Giornata degli Alberi: “Verde urbano a rischio, troppi abbattimenti per eventi meteo, servono esperti”
In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, Coldiretti Lombardia raccomanda di affidare la gestione del verde a professionisti qualificati come florovivaisti e arboricoltori
In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, che si celebra ogni anno il 21 novembre, Coldiretti Lombardia lancia un appello per una gestione più attenta e professionale del verde urbano. Un’analisi su dati Istat rivela che quasi il 40% degli alberi abbattuti nei capoluoghi lombardi è stato rimosso per rischio caduta (12,7%) o a seguito di eventi atmosferici (26,6%), confermando l’impatto sempre più forte dei cambiamenti climatici sulle aree verdi delle città.
«Gli spazi urbani e il moltiplicarsi di eventi climatici estremi richiedono una gestione del verde sempre più attenta, dalla programmazione alla manutenzione – spiega Coldiretti Lombardia – La gestione corretta degli alberi, infatti, non riguarda solo l’estetica delle città, ma la sicurezza dei cittadini e la salute dell’ambiente urban»o.
L’associazione sottolinea l’importanza di coinvolgere figure professionali lungo tutta la filiera: dai florovivaisti, che producono alberi di qualità e selezionano le specie più adatte agli ambienti cittadini, agli arboricoltori, operatori specializzati nella cura, potatura e salvaguardia degli alberi.
Coldiretti ricorda il valore fondamentale degli alberi: «Riduzione delle emissioni di CO2, miglioramento della qualità dell’aria, benessere psicofisico, ombreggiamento e conservazione della biodiversità. Secondo i dati dell’organizzazione, un albero adulto può catturare fino a 250 grammi di polveri sottili, mentre un ettaro di piante riesce ad assorbire fino a 20 tonnellate di CO₂ all’anno».
