“Giovani madri”, il nuovo film dei fratelli Dardenne, al cineforum delle Arti di Gallarate
È in programma il 27 novembre, in sostituzione di "Tutto quel che resta di te". Come sempre con doppia proiezione, pomeridiana e serale
Il cineforum delle Arti di Gallarate propone giovedì 27 novembre “Giovani Madri”, il nuovo film dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne.
Come sempre il film sarà proposto in doppia proiezione: la pomeridiana alle ore 15:00 introdotta dalla professoressa Cristina Boracchi e quella serale alle ore 21 introdotto e commentato da Gabriele Lingiardi.
“Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma vivono in una casa famiglia che le sostiene nel loro percorso di giovani madri. Sono cinque adolescenti con il desiderio e la speranza di costruire un futuro migliore per sé stesse e per i loro figli”
Il film, vincitore del premio per la Migliore Sceneggiatura al 78° Festival di Cannes, sarà poi in programmazione anche sabato 29 novembre alle ore 20:45, domenica alle 18, lunedì 1° dicembre alle 20.30.
