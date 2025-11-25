“Giovani madri”, il nuovo film dei fratelli Dardenne, al cineforum delle Arti di Gallarate

Il cineforum delle Arti di Gallarate propone giovedì 27 novembre “Giovani Madri”, il nuovo film dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Come sempre il film sarà proposto in doppia proiezione: la pomeridiana alle ore 15:00 introdotta dalla professoressa Cristina Boracchi e quella serale alle ore 21 introdotto e commentato da Gabriele Lingiardi.

“Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma vivono in una casa famiglia che le sostiene nel loro percorso di giovani madri. Sono cinque adolescenti con il desiderio e la speranza di costruire un futuro migliore per sé stesse e per i loro figli”

Il film, vincitore del premio per la Migliore Sceneggiatura al 78° Festival di Cannes, sarà poi in programmazione anche sabato 29 novembre alle ore 20:45, domenica alle 18, lunedì 1° dicembre alle 20.30.